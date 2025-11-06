Haftbefehl
Aykut Anhan alias Haftbefehl bei einem Konzert im Jahr 2020 / picture alliance / Eventpress Hoensch | Eventpress Hoensch

Netflix-Doku über „Haftbefehl“ Die linke Sehnsucht nach dem Opfer

Graue Hochhäuser, Zigarettenrauch, schnelle Autos, gebrochene Männer. Eine Netflix-Doku inszeniert den Rapper Haftbefehl als tragische Figur, als Produkt seiner Umgebung. Aber sie zeigt vor allem eines: einen Menschen, der sich selbst zerstört und dafür gefeiert wird.

VON MELTEM SEKER am 6. November 2025 5 min

Autoreninfo

Meltem Seker studiert Politikwissenschaft an der Eberhard Karls Universität Tübingen.

So erreichen Sie Meltem Seker:

Zur Artikelübersicht

Haftbefehl, mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan, wird heute als vieles gesehen: als Held, als Erfolgsgeschichte, als Opfer des Systems. Doch nichts davon stimmt. Die neue Dokumentation über den Rapper („Babo – Die Haftbefehl-Story“) zeigt das Leben eines Mannes, der in der Gosse aufwuchs, Gewalt erlebte und dessen Vater das Geld der Familie an Spielautomaten verlor. Ein Junge, der Sozialarbeiter kannte, der staatliche Hilfe bekam und der trotzdem mit dreizehn Jahren kokainabhängig wurde. Eine Geschichte, die wehtut, bei der man nicht wegsehen kann. Doch die Reaktionen auf sie verraten mindestens so viel über unsere Gesellschaft wie die Doku selbst.

Wer in den sozialen Netzwerken die Reaktionen auf die Doku liest, stößt auf eine eindeutige Erzählung: Der Staat sei schuld. Die Gesellschaft habe ihn im Stich gelassen. Es sei das System, das Täter hervorbringe. Kurz: Haftbefehl sei vor allem ein Opfer. Genauer gesagt: ein Produkt von struktureller Ungerechtigkeit, Rassismus, Armut und sozialen Barrieren. Diese Lesart fand besonders in der politischen Linken großen Anklang.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Sebastian Habel | Do., 6. November 2025 - 15:58

Dann doch lieber Selbstzerstörung im Stil von Ozzy Osbourne oder Alexi Laiho: Ohne Gejammer, ekelhaftes Assigehabe und Antisemitismus. Dafür mit guter Musik. Rest in Power.

Ernst-Günther Konrad | Do., 6. November 2025 - 16:41

*Haftbefehl zeigt, wohin es führt, wenn Verantwortung verschoben und der Opferstatus glorifiziert wird.* Keine Verantwortung und immer waren es die anderen. Vom Staat, den man hast alimentiert werden und nach ihm schreien, wenn es weh tut oder mit aller Gewalt irrational gegen diesen Staat antreten. Oder hat bei diesem Menschen einfach nur die Integration versagt? Hätten wir alle mehr machen müssen für diese arme Seele, die sich selbst ausgesucht hat , wie sie leben will. Und was verdient er an der Doku bei Netflix? Den vielen Interviews? Und jetzt noch Werbung durch Artikel in den Msm und hier im Cicero? Ich würde sagen, für den läufts.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.