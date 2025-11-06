Netflix-Doku über „Haftbefehl“ - Die linke Sehnsucht nach dem Opfer

Graue Hochhäuser, Zigarettenrauch, schnelle Autos, gebrochene Männer. Eine Netflix-Doku inszeniert den Rapper Haftbefehl als tragische Figur, als Produkt seiner Umgebung. Aber sie zeigt vor allem eines: einen Menschen, der sich selbst zerstört und dafür gefeiert wird.