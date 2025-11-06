- Die linke Sehnsucht nach dem Opfer
Graue Hochhäuser, Zigarettenrauch, schnelle Autos, gebrochene Männer. Eine Netflix-Doku inszeniert den Rapper Haftbefehl als tragische Figur, als Produkt seiner Umgebung. Aber sie zeigt vor allem eines: einen Menschen, der sich selbst zerstört und dafür gefeiert wird.
Haftbefehl, mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan, wird heute als vieles gesehen: als Held, als Erfolgsgeschichte, als Opfer des Systems. Doch nichts davon stimmt. Die neue Dokumentation über den Rapper („Babo – Die Haftbefehl-Story“) zeigt das Leben eines Mannes, der in der Gosse aufwuchs, Gewalt erlebte und dessen Vater das Geld der Familie an Spielautomaten verlor. Ein Junge, der Sozialarbeiter kannte, der staatliche Hilfe bekam und der trotzdem mit dreizehn Jahren kokainabhängig wurde. Eine Geschichte, die wehtut, bei der man nicht wegsehen kann. Doch die Reaktionen auf sie verraten mindestens so viel über unsere Gesellschaft wie die Doku selbst.
Wer in den sozialen Netzwerken die Reaktionen auf die Doku liest, stößt auf eine eindeutige Erzählung: Der Staat sei schuld. Die Gesellschaft habe ihn im Stich gelassen. Es sei das System, das Täter hervorbringe. Kurz: Haftbefehl sei vor allem ein Opfer. Genauer gesagt: ein Produkt von struktureller Ungerechtigkeit, Rassismus, Armut und sozialen Barrieren. Diese Lesart fand besonders in der politischen Linken großen Anklang.
