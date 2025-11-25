Nell Zink
Nell Zink / Foto: Süddeutsche Zeitung Photo/Picture Alliance/DPA

Nell Zink im Porträt Die Neuronen-Surferin

Seit zehn Jahren wird die Amerikanerin Nell Zink von den Feuilletons gefeiert. Mit „Sister Europe“ legt sie nun einen Berlin-Roman vor, der mit Witz, Tempo und eigenwilligen Figuren glänzt – und schon jetzt als eine der großen literarischen Sensationen des Jahres gilt.

VON SOPHIE DANNENBERG am 11. Dezember 2025 4 min

Autoreninfo

Sophie Dannenberg, geboren 1971, ist Schriftstellerin und lebt in Berlin. Ihr Debütroman „Das bleiche Herz der Revolution“ setzt sich kritisch mit den 68ern auseinander. Zuletzt erschien ihr Buch „Teufelsberg“

So erreichen Sie Sophie Dannenberg:

Zur Artikelübersicht

Man muss sich Nell Zink als ausgeschlafenen Menschen vorstellen. Selbst an Tagen wie heute, im Jetlag und gerade aufgestanden, klammert sie im Laufschritt die Haare zusammen, blitzt mit den hellen Augen und legt los. Die Wohnung ist zu klein für ein Interview, das einzige Zimmer füllt eine Zikkurat aus sauber gestapelten Büchern, und darum schlägt die Schriftstellerin vor, ins Roger-Loewig-Haus zu fahren, sie ist da im Vorstand der Stiftung. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.