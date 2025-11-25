Nell Zink im Porträt - Die Neuronen-Surferin

Seit zehn Jahren wird die Amerikanerin Nell Zink von den Feuilletons gefeiert. Mit „Sister Europe“ legt sie nun einen Berlin-Roman vor, der mit Witz, Tempo und eigenwilligen Figuren glänzt – und schon jetzt als eine der großen literarischen Sensationen des Jahres gilt.