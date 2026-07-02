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Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „ Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace “.

Am morgigen Samstag begehen die USA den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeitserklärung: „We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness ..." Was ist aus diesen großen Überzeugungen des Jahres 1776 geworden? Wie sehr hat das universalistische Versprechen später auch auf Europa abgefärbt? Und welchen Wert haben Freiheit, Gleichheit und Glück in den gespaltenen Gesellschaften des 21. Jahrhunderts?

Die in der Nähe von Berlin lebende amerikanische Schriftstellerin Nell Zink hat sich in ihren mittlerweile sieben Romanen mit den amerikanischen Traumresten sowie mit europäisch-amerikanischen Beziehungsgeflechten beschäftigt. Von der Kritik hoch gelobt verdichten ihre Bücher unsere Gegenwart auf kleinstem Raum. Im Cicero Podcast Literaturen spricht die Schriftstellerin mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero, über amerikanische Könige, europäische Kulturblasen und die vielen Missverständnisse auf den Grenzen zwischen alter und neuer Welt.

Ralf Hanselle und Nell Zink in der Cicero-Redaktion / J. Marguierhttps://www.youtube.com/watch?v=VjU7YEh87Pg

Das Gespräch wurde am 30. Juni 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

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