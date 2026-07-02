- Cicero Podcast Literaturen: „Jeder Amerikaner ist ein Stück weit libertärer Anarchist“
„This Land Is My Land“: Woody Guthries einst stolz vorgetragener Besitzanspruch gegenüber den USA klingt im 250. Jahr der Unabhängigkeit brüchig und verunsichert. Was ist geblieben vom amerikanischen Traum? Ein Cicero Podcast Literaturen mit der amerikanischen Schriftstellerin Nell Zink.
Am morgigen Samstag begehen die USA den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeitserklärung: „We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness ..." Was ist aus diesen großen Überzeugungen des Jahres 1776 geworden? Wie sehr hat das universalistische Versprechen später auch auf Europa abgefärbt? Und welchen Wert haben Freiheit, Gleichheit und Glück in den gespaltenen Gesellschaften des 21. Jahrhunderts?
Die in der Nähe von Berlin lebende amerikanische Schriftstellerin Nell Zink hat sich in ihren mittlerweile sieben Romanen mit den amerikanischen Traumresten sowie mit europäisch-amerikanischen Beziehungsgeflechten beschäftigt. Von der Kritik hoch gelobt verdichten ihre Bücher unsere Gegenwart auf kleinstem Raum. Im Cicero Podcast Literaturen spricht die Schriftstellerin mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero, über amerikanische Könige, europäische Kulturblasen und die vielen Missverständnisse auf den Grenzen zwischen alter und neuer Welt.
Das Gespräch wurde am 30. Juni 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.
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