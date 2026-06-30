Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft - Und schon wieder vorbei

Das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft ist bitter. Hat aber auch seine tröstlichen Seiten. Erstens müssen wir uns jetzt nicht von „MBélé“ abschießen lassen. Und zweitens war es eine rein sportliche Niederlage – unbeeinflusst von Politik und wokem Quatsch.