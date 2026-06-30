- Und schon wieder vorbei
Das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft ist bitter. Hat aber auch seine tröstlichen Seiten. Erstens müssen wir uns jetzt nicht von „MBélé“ abschießen lassen. Und zweitens war es eine rein sportliche Niederlage – unbeeinflusst von Politik und wokem Quatsch.
„Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel, DFB-Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch“, ließ der Bundeskanzler in der Nacht auf Dienstag auf X verbreiten – und setzte sich damit in die Nesseln. Unwahrscheinlich, dass der Kanzler selbst twittert. Verantwortlich ist er dennoch. Sein Account. Seine Leute. Und die halbe Nation fragt sich, in welcher Realität der Bundeskanzler eigentlich lebt. Mal wieder.
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