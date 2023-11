„Die Weltgesundheitsorganisation hat erneut ,entsetzliche Zustände‘ im größten Krankenhaus im Gazastreifen beklagt. Es befänden sich mehr als 2000 Menschen in der Schifa-Klinik, darunter vermutlich mehr als 600 Patienten und rund 1500 Vertriebene, schrieb die WHO am Montag auf der Plattform X (früher Twitter) unter Berufung auf das palästinensische Gesundheitsministerium. Demnach konnten Patienten unter anderem keine Dialyse mehr erhalten. Frühgeborene seien zudem ohne Brutkästen in Operationssäle verlegt worden.“

So liest sich der Anfang der jüngsten Meldung, die über die Nachrichtenticker zum Nahostkonflikt in die Welt gesendet wurde. Israel befindet sich seit dem barbarischen Pogrom der terroristischen Hamas vom 7. Oktober diesen Jahres im Krieg, will die Terroristen aufspüren und eliminieren. Gleichzeitig wird die humanitäre Lage im Gazastreifen immer schlechter und Tausende sollen bereits gestorben sein.