- Schiebt den Wal ...
Rund um Buckelwal Timmy hat sich ein riesengroßes Spektakel entwickelt. Eine Mischung aus Politkrimi, Umweltschutz und Psychiatrie. Nichts gegen ein bisschen Empathie mit einem Wal. Eine Frage hätte unser Autor aber doch: Wie bekloppt ist Deutschland?
„Der Buckelwal Timmy liegt in der Ostsee, und soll sterben. Wochenlang irrte das Tier durch ein Gewässer, das nicht sein Zuhause ist. Nun liegt er vor der Insel Poel im Sterben, wird von Helfern mit Wasser benetzt und stößt noch Wasserfontänen aus. Die Experten haben ihre Entscheidung getroffen: Weitere Rettungsversuche wird es nicht geben.“ So war es am Mittwochmorgen bei der Frankfurter Rundschau zu lesen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.