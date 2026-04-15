Timmy
Wal Timmy in der Wismarer Bucht / picture alliance/dpa | Philip Dulian

Buckelwal Timmy Schiebt den Wal ...

Rund um Buckelwal Timmy hat sich ein riesengroßes Spektakel entwickelt. Eine Mischung aus Politkrimi, Umweltschutz und Psychiatrie. Nichts gegen ein bisschen Empathie mit einem Wal. Eine Frage hätte unser Autor aber doch: Wie bekloppt ist Deutschland?

VON BEN KRISCHKE am 17. April 2026 7 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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„Der Buckelwal Timmy liegt in der Ostsee, und soll sterben. Wochenlang irrte das Tier durch ein Gewässer, das nicht sein Zuhause ist. Nun liegt er vor der Insel Poel im Sterben, wird von Helfern mit Wasser benetzt und stößt noch Wasserfontänen aus. Die Experten haben ihre Entscheidung getroffen: Weitere Rettungsversuche wird es nicht geben.“ So war es am Mittwochmorgen bei der Frankfurter Rundschau zu lesen. 

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Karl-Heinz Weiß | Fr., 17. April 2026 - 11:08

Media-Markt, Pferdesport und Wal-Kampf-Verlängerung: worin besteht die Verbindung ? Keine Ahnung. Da hilft nur die uralte Pferdetrainer-Weisheit: "Wenn Reiten einfach wäre, würde es Fußball heißen".

Thomas Hechinger | Fr., 17. April 2026 - 11:12

Ein richtiger „Krischke“, der es mit der bekannt beliebten Mischung aus Ernsthaftigkeit und Spott auf den Punkt bringt. Wäre der Wal an einer uneinsehbaren und unzugänglichen Stelle der Ostsee gestrandet, hätte er längst sein ewiges Ziel erreicht. So muß er denn weiter leiden, damit sich die Menschen daran ergötzen können. Und Deutschland gehört auf die Couch des Psychiaters. Aber der hat keine Zeit, er ist in Poel.

Robert Hans Stein | Fr., 17. April 2026 - 12:06

Aufgebraucht durch die Verärgerung angesichts soviel Dämlichkeit, die meine lieben, guten Landsleute mal wieder an den Tag legen. So genau ist mir nicht erinnerlich, wann diese "Vermenschlichung" der halben Tierwelt begonnen hat, ab wann Tiere mit dem Essen und Trinken anfingen usw. Das Waltheater ist ein neuer Gipfel der Infantilität. Und dann schwafeln auch noch weölche von positiver Energie.... Ha, Ha, Ha

Lesen Sie alte Fabeln und Märchen. Tiere wurde schon immer mit menschlichen Eigenschaften ausgestattet oder es wurden ihnen menschliche Charakterzüge angedichtet: der listige Fuchs, der schlaue Rabe, der böse Wolf, die hinterhältige Ziege und viele mehr.

Klaus Funke | Fr., 17. April 2026 - 13:04

Und der typisch dumme und einfältige Durchschnittsdeutsche und Wähler fällt prompt darauf rein. So traurig das Schicksal dieses Buckelwales ist, muss angemerkt werden: Diese Walart ist nicht gefährdet, im Gegenteil, die Bestandszahlen sind gestiegen. Hier wird ein Theater aufgeführt, dass einem schwindlig wird. Irgendwelche Randgruppen und natürlich die Grünen profilieren sich. Wenn man sich seitens der Politik mit gleicher Intensität um den Frieden in der Ukraine und im Iran bemüht hätte, wäre vielleicht etwas gewonnen worden. Aber so. Wie verblödet muss der Deutsche sein, und nur hier im Blödelland Deutschland kann man so eine Seifenoper aufführen. Da kommen sie sogar mit dem Auto aus Bayern angereist. Unglaublich. Dass der Wal verenden wird, liegt wahrscheinlich an Verletzungen innerer Organe, die er sich mit dem Fischernetz zugezogen hat - also, wir sind schuld. Gibt es denn in diesem unglaublichen Deutschland keine Fachleute, die einschätzen können, was mit dem Tier passiert?

C. Schnörr | Fr., 17. April 2026 - 13:36

Der "oberste Repräsentant" der Republik versucht mal wieder, durch ein "Zeichen" setzen und "Haltung" zeigen sich in Szene zu setzen, nicht ohne seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Ermahnen der Untertanen, zu frönen. Das beantwortet die Frage erschöpfend.

Sebastian Habel | Fr., 17. April 2026 - 14:02

Wenn die Leute Angst vor einer Biodiversitätskrise verspüren, habe ich hier einen Tipp: Untersuchtmal eure Duschvorhänge und Matratzen. Da habt ihr eure Biodiversität.
Gern geschehen! Ansonsten, wie immer toller Text, ein echter Krischke. Der konstruktivste Artikel zum Wal kam allerdings in der OAZ. Dort wurde detailliert beschrieben, wie man einen toten 20m langen Wal entsorgt.

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