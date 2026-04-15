Buckelwal Timmy - Schiebt den Wal ...

Rund um Buckelwal Timmy hat sich ein riesengroßes Spektakel entwickelt. Eine Mischung aus Politkrimi, Umweltschutz und Psychiatrie. Nichts gegen ein bisschen Empathie mit einem Wal. Eine Frage hätte unser Autor aber doch: Wie bekloppt ist Deutschland?