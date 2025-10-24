Es gibt Tage, die sind unvergessen. Jener Frühlingstag des Jahres 1781 zum Beispiel, als zur Leipziger Ostermesse erstmals Immanuel Kants „Kritik der reinen Vernunft“ erschienen war. Oder der 10. Dezember 1948, als die UN-Generalversammlung im Pariser Palais de Chaillot die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte mit 48 Ja-Stimmen verabschiedete. Es sind dies die Tage, an denen sieht es für Momente so aus, als wäre die Geschichte der Menschheit von Fortschritt und Vernunft getragen. Und dann gibt es all die anderen Tage. Die, an denen sich plötzlich ein Vorhang öffnet und der Blick frei wird auf eine tiefe und schummrige Hinterbühne. Als drehte die Geschichte mit einem Mal bei und die schon von Sigmund Freud postulierte letzte Kränkung des Menschen, nach der das Ich nicht einmal Herr im eigenen Haus ist, bohrte sich wie ein Stachel tief ins Fleisch.

Der 4. Februar 1976 war gewiss so ein Tag. Vor einem Bundesbezirksgericht in Kalifornien wurde damals eine große Show eröffnet, wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in seinem für diese Zeit noch so typischen Sound aus Over­statement und Sarkasmus schrieb. Ihr Name: „Patty vor Gericht“. Und in der Tat: Amerika hatte sich an diesem kalten Wintertag bereit gemacht, seinem „gefallenen Berkeley-Engel“ Patricia ­Hearst den Prozess zu machen. 300 Journalisten waren akkreditiert, um die anstehende Patty-Hearst-Show von einem kleinen Gerichtssaal in San Francisco in die Welt hinauszutragen.