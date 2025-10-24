Atompilz über Nagasaki nach dem Abwurf der Atombombe Fat Boy / Der US-amerikanische Psychiater und Autor Robert Jay Lifton (1926 - 2025)
Atompilz über Nagasaki nach dem Abwurf der Atombombe Fat Boy / Der US-amerikanische Psychiater und Autor Robert Jay Lifton (1926 - 2025) / Fotos: DDP Images / DPA

Nachbetrachtung zu Robert Lifton Die unvernünftigen Tage der Menschheit

Der jüngst verstorbene Psychiater Robert Lifton hat erklärt, wie gesellschaftliche Normalität in den Wahnsinn abgleiten kann. Eine Pflichtlektüre für jeden, der unsere Gegenwart verstehen will – ein Blick in die Dunkelheit der menschlichen Seele.

VON RALF HANSELLE am 8. November 2025 14 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

Es gibt Tage, die sind unvergessen. Jener Frühlingstag des Jahres 1781 zum Beispiel, als zur Leipziger Ostermesse erstmals Immanuel Kants „Kritik der reinen Vernunft“ erschienen war. Oder der 10.Dezember 1948, als die UN-Generalversammlung im Pariser Palais de Chaillot die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte mit 48 Ja-Stimmen verabschiedete. Es sind dies die Tage, an denen sieht es für Momente so aus, als wäre die Geschichte der Menschheit von Fortschritt und Vernunft getragen. Und dann gibt es all die anderen Tage. Die, an denen sich plötzlich ein Vorhang öffnet und der Blick frei wird auf eine tiefe und schummrige Hinterbühne. Als drehte die Geschichte mit einem Mal bei und die schon von Sigmund Freud postulierte letzte Kränkung des Menschen, nach der das Ich nicht einmal Herr im eigenen Haus ist, bohrte sich wie ein Stachel tief ins Fleisch.

Der 4.Februar 1976 war gewiss so ein Tag. Vor einem Bundesbezirksgericht in Kalifornien wurde damals eine große Show eröffnet, wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in seinem für diese Zeit noch so typischen Sound aus Over­statement und Sarkasmus schrieb. Ihr Name: „Patty vor Gericht“. Und in der Tat: Amerika hatte sich an diesem kalten Wintertag bereit gemacht, seinem „gefallenen Berkeley-Engel“ Patricia ­Hearst den Prozess zu machen. 300 Journalisten waren akkreditiert, um die anstehende Patty-Hearst-Show von einem kleinen Gerichtssaal in San Francisco in die Welt hinauszutragen. 

Mehr lesen über

