Kardinal Walter Kasper, geboren 1933, empfing 1957 die Priesterweihe. Er war Professor für Dogmatik in Münster und Tübingen. 1989 wurde er Bischof in Rottenburg-Stuttgart. Ab 2001 war er Kurienkardinal für Ökumene in Rom. Ihm zu Ehren wurde 2005 das Kardinal Walter Kasper Institut in Vallendar gegründet.

Herr Kardinal Kasper, wie war das, als Sie vor 25 Jahren nach Rom kamen?