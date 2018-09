So erreichen Sie Christoph Ernst:

Wir Deutschen haben es nicht leicht. Einem nationalen Kollektiv anzugehören, dessen größte Leistung der jüngeren Vergangenheit im Perfektionieren des industriellen Massenmords besteht, weckt bei vielen den Wunsch, komplett aus der Geschichte auszusteigen. Manche mutieren zu Erinnerungsathleten, hangeln sich rastlos von Gedenktag zu Gedenktag, treten artig, bescheiden und mitfühlend auf. Fast wie jene Sorte Deutsche, auf die die Welt zwischen 1933 und 1945 vergeblich gewartet hat. Geißelung als eine demonstrative Form des Büßens: Auch so kann man sich selbst erhöhen. Die Bürde des Bewältigens befreit von vielem, etwa von der Verantwortung für die Zukunft. Da nichts so übel sein kann wie Auschwitz, liegt das ultimative Böse demnach weit hinter uns. Wir dürfen uns also entspannt zurücklehnen und der Welt beweisen, wie geläutert wir sind.

Immerhin haben wir den toten Juden inzwischen fast alles verziehen. Deshalb müssen die paar anderen, die sich nach 1945 wieder zu uns verirrt haben, gefälligst damit leben, dass wir rasch mal eben eine Million Menschen importieren, die den Hass auf alles Jüdische mit der Muttermilch eingesogen haben. Sollen sich die Juden nicht so haben. Niemand baut ihren ermordeten Angehörigen schließlich schönere Gedenkstätten als wir. Dummerweise ist das Gegenstück des Falschen nur das Falsche in spiegelverkehrter Version.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Abonnenten der Print-Ausgabe zahlen nur 1,90 € pro Monat.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.