Auf den ersten Blick präsentiert sich die sechsteilige Fernsehserie „Mozart/Mozart“ als ein gefälliges Produkt zeitgenössischen Erzählfernsehens: farblich ansprechend, ironisch abgefedert und sichtbar darauf bedacht, historische Konflikte so zu verpacken, dass sie dem heutigen Publikum nicht widersprechen. Gerade darin liegt jedoch ihr grundlegendes Problem. Denn „Mozart/Mozart“ steht exemplarisch für eine Entwicklung, in der Geschichte nicht mehr interpretiert, sondern normativ überformt wird – nicht aus Erkenntnisinteresse, sondern aus ideologischer Vorsicht und kultureller Selbstvergewisserung.

Gedreht wurde die Serie im Frühjahr 2025, überwiegend in Litauen und Lettland. Seit Kurzem ist sie in der ARD-Mediathek abrufbar. Regie führte Clara Zoë My-Linh von Arnim, Showrunner und Hauptautor war Andreas Gutzeit, der die Drehbücher gemeinsam mit Swantje Oppermann verfasste. Die zentrale programmatische Entscheidung der Serie ist eindeutig: Im Mittelpunkt steht nicht der Komponist, gespielt von Eren M. Güvercin, sondern seine Schwester Anna alias Nannerl (Havana Joy).

Mozarts Geschichte wird damit konsequent aus der Perspektive Maria Anna Mozarts erzählt und als Narrativ einer übersehenen, strukturell unterdrückten Künstlerin angelegt, die an den patriarchalen Verhältnissen des 18. Jahrhunderts scheitern soll. Der historische Stoff wird dabei nicht aus seinen zeitgebundenen Bedingungen heraus erklärt, sondern bewusst modernisiert, ironisch gebrochen und mit gegenwärtigen Deutungsmustern überladen.

Besonders deutlich zeigt sich dies in der Darstellung der Mozart-Familie, die weniger historischen Quellen folgt als aktuellen Interpretationsmustern. Die Figur der Maria Anna Mozart wird stark fiktionalisiert, ihre historische Stellung verschoben und ihre Beziehung zu ihrem Bruder neu codiert. Anna wird in der Serie weniger als historische Figur, sondern vor allem als eigenständiger Charakter mit innerem Konflikt gezeigt. Sie wirkt emotional verletzlich, zugleich selbstbewusst und streitbar, was ihre Ambivalenz im Verhältnis zu Wolfgang besonders betont.

Projektionsfläche aktueller Anerkennungsdebatten

Der Film nutzt diese fiktionalisierte Darstellung, um die Beziehung zwischen den Geschwistern neu zu interpretieren: Statt einer rein untergeordneten Schwester erscheint Anna als gleichwertige, aktive Figur, deren Gefühle, Meinungen und Reaktionen das Geschehen maßgeblich prägen. Dadurch wird ihre Beziehung zu Wolfgang stärker psychologisch und emotional aufgeladen – Rivalität, überzogene Fürsorge, Nähe und Konflikt werden als zentrale Triebkräfte der Handlung inszeniert, während historische Genauigkeit zugunsten einer dramatischen, persönlichen Dynamik zurücktritt.

Nicht die Ambivalenzen der Epoche oder die realen Begrenzungen der Zeit stehen im Zentrum, sondern eine Projektion heutiger Erwartungen an weibliche Selbstverwirklichung und Anerkennung. Geschichte wird hier nicht rekonstruiert, sondern angepasst; historische Genauigkeit tritt hinter das Bedürfnis zurück, zeitgenössische Diskurse wie die Frauenrolle erzählerisch zu bedienen.

Exemplarisch ist eine Szene, in der Nannerl im familiären Kreis musikalisch anscheinend brilliert, ihre Leistung jedoch beiläufig relativiert wird, während Wolfgang als Genie gesetzt ist. Die Serie liest diesen Moment eindeutig als Ausdruck struktureller Ungerechtigkeit – nicht als historisch kontingente Realität, sondern als moralisch klar codierten Befund. In einer weiteren Schlüsselszene wird Nannerls innerer Konflikt zwischen Anpassung und Selbstbehauptung mit moderner Bildsprache und der Rhetorik heutiger Emanzipationsdiskurse inszeniert. Auch das Verhältnis der Geschwister erscheint weniger als ambivalente Nähe zweier Kinder ihrer Zeit denn als Projektionsfläche aktueller Gleichheits- und Anerkennungsdebatten.

Was systematisch ausgeblendet bleibt

Auffällig ist dabei weniger das, was gezeigt wird, als das, was systematisch ausgeblendet bleibt. So zeigt die Serie etwa den Streit zwischen Anna und Mozart, in dem beide ihre persönlichen Verletzungen und Missverständnisse austauschen: Anna sitzt weinend auf dem Sofa, Mozart gestikulierend daneben; die Kamera fokussiert Close-ups auf Gesichter und Hände. Machtverhältnisse – wie Mozarts beruflicher Druck oder Annas gesellschaftliche Rolle – erscheinen selten als strukturelle Größen, sondern werden psychologisiert; Konflikte werden auf die individuellen Charaktere reduziert, normative Ordnungen wie Hierarchie und soziale Zwänge bleiben nur als leises, atmosphärisches Hintergrundrauschen spürbar. Die Serie vermeidet konsequent jede Konfrontation, die eine klare Bewertung erforderlich machen würde. Das Ergebnis ist eine historisch glatte Oberfläche, die Reibung vermeidet, wo sie analytisch notwendig wäre.

Diese Tendenz setzt sich fort im weiteren Umgang des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit gesellschaftlichen Themen, insbesondere dort, wo Religion und Geschlechterverhältnisse berührt werden. Die ARD behandelt die Stellung der Frau in islamisch geprägten Milieus – in Deutschland wie darüber hinaus – nicht als strukturelles Problem, sondern bevorzugt eine kulturell harmlose Lesart. Patriarchale Verhältnisse werden nicht als normative Systeme analysiert, sondern als familiäre Eigenheiten erzählt. Religiös begründete Ungleichheit erscheint als Frage von Sensibilität und Dialog, nicht als Einschränkung von Freiheit.

Eben diese Zurückhaltung ist bemerkenswert. Denn derselbe Sender legt in anderen Kontexten eine ausgesprochen scharfe normative Messlatte an. Westliche Traditionen, christlich geprägte Moralvorstellungen oder bürgerliche Rollenbilder werden regelmäßig dekonstruiert, moralisch bewertet und historisch problematisiert. Patriarchat gilt hier als Ausdruck struktureller Macht, als zu überwindende Ordnung. Im islamischen Kontext hingegen wird diese analytische Klarheit auffallend vermieden. Kritik wird relativiert, Konflikte ästhetisiert, Normen kulturell umetikettiert.

Diese Asymmetrie ist kein Zufall. Sie entspringt einer Haltung, die Kritik mit Stigmatisierung verwechselt und moralische Standfestigkeit durch Rücksichtnahme ersetzt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk will integrieren, ohne zu irritieren; erklären, ohne zu urteilen; Vielfalt zeigen, ohne normative Konsequenzen zu ziehen. Doch genau darin liegt die intellektuelle Schwäche dieses Ansatzes. Wer aus Angst vor Zuschreibungen auf Analyse verzichtet, betreibt keine Aufklärung, sondern Selbstzensur.

So entsteht ein selektiver Feminismus, der dort laut wird, wo er kein Risiko birgt, und dort verstummt, wo er Haltung erfordern würde. Frauenfiguren dürfen selbstbestimmt erscheinen, solange ihre Selbstbestimmung nicht mit religiösen Dogmen kollidiert. Wo dies doch geschieht, wird der Konflikt entschärft, entpolitisiert und im warmen Licht des Verständnisses aufgelöst. Das mag wohlmeinend sein, ist aber folgenreich. Denn es verschiebt den Begriff von Emanzipation: weg vom universellen Anspruch auf Freiheit, hin zur Pflicht zur kulturellen Rücksichtnahme.

Wo Religion und Geschlechterverhältnisse berührt werden

„Mozart/Mozart“ ist in diesem Sinne eine misslungene Serie und ein Symptom. Ein Symptom für einen Diskurs, der sich progressiv nennt, aber zunehmend unfähig ist, zwischen Toleranz und Selbstverleugnung zu unterscheiden. Für einen Rundfunk, der Aufklärung beansprucht, aber Konflikte scheut. Und für eine Gesellschaft, die glaubt, Widersprüche ließen sich auflösen, indem man sie freundlich genug erzählt.

Diese Erzählhaltung ist kein Einzelfall, sondern Teil eines größeren Musters im öffentlich-rechtlichen Umgang mit gesellschaftlichen Fragen, insbesondere dort, wo Religion und Geschlechterverhältnisse berührt werden. Die ARD behandelt die Stellung der Frau in islamisch geprägten Milieus – in Deutschland wie darüber hinaus – nicht als strukturelles Problem, sondern bevorzugt eine kulturell harmlose Lesart. Patriarchale Verhältnisse werden nicht als normative Systeme analysiert, sondern als familiäre oder kulturelle Eigenheiten erzählt. Religiös begründete Ungleichheit erscheint als Frage von Sensibilität und Dialog, nicht von Freiheit und Recht.

Genau darin liegt das eigentliche Paradox: Ein öffentlich-rechtliches System, das Gleichberechtigung programmatisch verteidigt, relativiert sie dort, wo sie religiös herausgefordert wird. Und ein kultureller Betrieb, der historische Stoffe modernisieren will, verliert dabei den Mut zur Wahrheit.