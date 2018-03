So erreichen Sie Barbara Wenz:

Barbara Wenz: Die im südpfälzischen Kandel geborene Autorin und Journalistin lebt seit vielen Jahren in Italien. Den Kontakt in ihre Geburtsstadt ließ sie nie abbrechen. Sie schrieb unter anderem den Reiseführer „Poetische Pilgerorte. Reisen ins mystische Mittelitalien“ und den Kriminalroman „Das Farnese-Komplott“

Die Stimmung im Kandeler Gleis Drei am Bahnhof ist ungewöhnlich gedämpft für eine südpfälzische Kleinstadtkneipe. Ein Reiseschriftsteller aus alter Zeit merkte einmal an, wie verwundert er über den Lärm war, der aus einem pfälzischen Wirtshaus drang. Als er zögernd eintrat, weil er damit rechnete, in eine Rauferei zu geraten, saßen lediglich eine Handvoll Männer vor ihren Schoppen und diskutierten lautstark, aber völlig friedlich.

Zwischen Karlsruhe und Neustadt/Weinstraße liegt Kandels Bahnhof Auf dem Bahnhofsplatz wird jedes Jahr im Herbst das Fest des Federweißen gefeiert – mit dem ersten neuen Wein der Saison und regionalen Spezialitäten aus Küche und Keller: Flammkuchen, Saumagen, Dampfnudeln mit Weinsoße. Heute steht dort ein Polizeibus. Seit dem Messermord an der 15-jährigen Mia in einem Drogeriemarkt durch ihren angeblich gleichaltrigen afghanischen Ex-Freund Abdul am 27. Dezember 2017 ist der beschauliche Ort bundesweit bekannt geworden.

