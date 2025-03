„Aber was, wenn es kein Morgen gibt? Heute gab es nämlich auch keins“, heißt es im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ aus dem Jahr 1993. In einer anderen Szene findet sich dieser kurze Dialog: „Haben Sie manchmal Déjà-vus?“ – „Haben Sie mich das nicht gerade gefragt?“ Im Film ist der Wetteransager Phil Connors (Bill Murray) als sarkastischer Egozentriker in einer Zeitschleife gefangen, weshalb er ein und denselben Tag – den in manchen Staaten der USA tatsächlich begangenen „Murmeltiertag“ – immer und immer wieder erlebt, bis er diesem Irrsinn als geläuterter Mann dann doch noch entgeht.

„Und täglich grüßt das Murmeltier“ (im Original: „Groundhog Day“) gilt als einer der besten Filme der 90er Jahre – und vielleicht ist dieser Streifen sogar einer der besten Filmkomödien aller Zeiten. Dafür sprechen exzellente Kritiken, ein sehr gutes Einspielergebnis und sein Einfluss auf die Popkultur. Es gibt Lieder, die sich auf diesen Film beziehen, und der Filmtitel ist in den deutschen Wortschatz eingegangen, als Beschreibung für einen sich wiederholenden Zustand, der seiner Monotonie wegen besonders unangenehm ist.