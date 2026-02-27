Die Position der Berlinale-Intendanten Tricia Tuttle ist auch nach der gestrigen Sitzung des Aufsichtsrats der KBB (Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin) keineswegs gesichert. Das Gremium hat sich nach kurzer Besprechung vertagt. Die Meldung, in der die Bild-Zeitung am Mittwoch die Entlassung der Intendantin bereits als sicher verkündete, hat sich aber als voreilig erwiesen. Dabei gibt es gute Gründe, den Vertrag vorzeitig zu beenden und die Intendantin zu entlassen.

Der wichtigste liegt in den einseitigen identitätspolitischen, oft „postkolonialen“, antikapitalistischen Positionierungen der Berlinale, und in der grundsätzlichen Reduktion von Filmen auf ihren politischen Inhalt. Hinzu kommt, dass das Festival seit den Massakern vom 7.Oktober 2023 zur Bühne krasser antijüdischer und antiisraelischer Propaganda verkommen ist – zuletzt vor wenigen Tagen, bei der Preisverleihung, als der syrische Regisseur Abdallah Alkhatib nach dem Gewinn des Preises für das beste Spielfilmdebüt in seiner Dankesrede offene Drohungen an alle, die nicht „für uns“ sind, aussprach – ein skandalöser Eklat.

Für den trifft Tuttle keine Schuld, sehr wohl aber dafür dass sie ihn unkommentiert stehenließ. Als Intendantin ist sie für die Berlinale als Ganzes verantwortlich. Sie bekommt sehr viel Geld dafür, dass sie im Zweifelsfall den Kopf hinhält und Verantwortung übernimmt.

Nicht weniger wichtig: Tuttle ist mit der Vorgabe geholt worden, etwas zu verändern. Doch das Programm der Berlinale ist unter ihr nicht besser geworden, die Berlinale verliert weiter an Boden.

Kulturkampf mit nützlichen Idioten

Es gibt aber auch einige gute Gründe dafür, dass die Amerikanerin bleibt. Vor allem die Solidarität in der deutschen Filmbranche. Hunderte von Filmschaffenden und Mitarbeitern und mehrere Verbände unterstützten die Berlinale-Intendantin durch Aufrufe und Unterschriften in den Stunden, nachdem ihre vermeintliche Entlassung bekannt gemacht wurde – ein wichtiges Signal, allerdings auch ein Aktivismus, der so erkennbar wohlorchestriert war, dass man kaum glauben kann, dass es sich hier nur um einen spontanen Aufruhr gehandelt hat.

Tatsächlich sind in dem Kulturkampf, der seit einigen Jahren in unserer Gesellschaft tobt, alle Seiten inzwischen gut organisiert. Bemerkenswerterweise tobt dieser Kampf insbesondere links der Mitte, zwischen der radikalen, identitären Linken, die besonders in Berlin die Debatten bestimmt, und eher bürgerrechtlich orientierten Linksliberalen. Das zeigte sich etwa in den Kommentaren der linksalternativen tageszeitung, in der einerseits der Filmredakteur mit bemerkenswerter Klarheit urteilte, Tuttle sei ihrer Aufgabe nicht gewachsen, andererseits vom Migrationsredakteur mit dem Hinweis verteidigt wurde, Kritik der Politik schade der Berlinale.

Besonders die in Berlin dominierende radikale, identitätspolitische Linke möchte die Berlinale vor den Karren ihrer politische Agenda wie etwa der „Gaza-Solidarität“ und antijüdischer Boykottaufrufe spannen. Die Vertreter der Filmszene werden hier mit ihren Manifesten zu nützlichen Idioten.

Empörung und Emotionalisierung

Die Briefe der Kulturschaffenden sind ein fatales Signal. Politik wird auf schlichte Schwarz-Weiß-Parolen heruntergebrochen. Statt sich mit der Situation und der Kritik an Tuttle wenigstens ernsthaft auseinanderzusetzen und zu argumentieren, geht es um Empörung und Emotionalisierung. Aber diese Dauer-Empörung ist schwer erträglich. Denn es geht hier nur wenig um die Sache, als darum, der eigenen Filterblase zu signalisieren, dass man „dabei“ und „engagiert“ ist.

Da wird in goldenen Worten an einen Staatsminister appelliert, den man vor einer guten Woche bei einer Premiere in Gegenwart seines österreichischen Amtskollegen noch heftig ausbuhte, da wird „Zensur“ befürchtet, die Nichteinmischung der Politik gerade bei einem explizit politischen Festival gefordert, und behauptet, die Berlinale werde im Fall einer Entlassung Tuttles an internationalem Renommé verlieren. Diese Behauptung ist falsch: die Filmbranche ist dafür viel zu pragmatisch und zu sehr von Ökonomie getrieben.

Was will Wolfram Weimer?

Die Zukunft der Intendantin ist seit gestern vor allem ein Problem für Wolfram Weimer. Zweifellos sieht der Kulturstaatsminister in der Angelegenheit gerade nicht gut aus. Bisher ist nicht wirklich erkennbar, was er mit der Berlinale und seiner Chefin vorhat. Einerseits lobte er sie ohne Grund bereits vor Beginn des Festivals und dann noch mal nach dessen Abschluss in sehr eindeutigen Worten, andererseits signalisiert er deutlichen Veränderungsbedarf und hatte zumindest die Möglichkeit vorgesehen, sie gestern zu entlassen.

Ist dieser Zickzackkurs ein Zeichen der Schwäche Weimers, der offenbar den Widerstand der Branche unterschätzt hatte? Oder wollte er im Gegenteil eine freiwillig scheidende Tuttle halten, wie ein gut informierter Bericht in der FAZ suggeriert? Dort schreibt der Filmredakteur Andreas Kilb: „Weimer will Tricia Tuttle offensichtlich nicht ablösen.“

Tatsächlich wiegelt der Minister in der Presseerklärung nach der Aufsichtsratssitzung eher ab, spricht von Gesprächen „über die Ausrichtung der Berlinale“.

Kunst- und Kulturvermeidung

Eine solche neue Ausrichtung kann nur ein Abschied von der oberflächlichen Politisierung des Kinos und eine Rückbesinnung auf Filmkunst sein. Das Etikett des „politischen Filmfestivals“ ist vor allem Selbstvermarktung, ein Label, das sich genau genommen nicht besonders klar von anderen unterscheidet. Denn selbstverständlich sind Filme immer politisch – nur die Berlinale tut so, als sei dies etwas Besonderes. Besonders ist aber die Kunst- und Kulturvermeidung, die in Berlin damit einhergeht. Die seit einigen Jahren auf der Berlinale grassierenden Positionierungen überaus einseitiger „Palästina-Solidarität“ und antisemitisch gefärbter, sogenannter „Israel-Kritik“ gehören dort fast schon zum guten Ton.

In Zeiten öffentlicher Hysterisierung, Social-Media-Erregung und fortwährend platzender Filterblasen fällt der Berlinale dieses Label nun aber zunehmend auf die Füße, nicht zuletzt durch das schlechte Benehmen mancher Filmemacher.

Das Feld wird den Laien und Dilettanten überlassen

Auf eine Kurzformel gebracht, könnte man die Berlinale der Gegenwart so beschreiben: Politiker reden über Filme, Filmemacher und Schauspieler reden über Politik.

Das Politische wird auf der Berlinale, wie in ihrer Rezeption fast nie mit dem Ästhetischen in Verbindung gebracht: Verklausulierte Meinungsfilme ohne eigenes Erkenntnisinteresse treffen auf vom Film losgelöste politisch genannte Debatten.

Die Berlinale verpasst damit ihre Chancen. Sie versammelt viele Politiker, Beamte, Stakeholder in Berlin, weist ihnen aber die Rolle der Statisten zu: So flanieren sie über den Filmmarkt, werden dann mit Kreativen fotografiert oder bei Premieren begrüßt. Die, die also tatsächlich für Politik zuständig sind, werden zwar eingeladen, sie werden aber in ihrer Verantwortung, ihrem Beruf nie adressiert.

Das Feld wird den Laien und Dilettanten überlassen. Die Dilettanten der Kunst, die Politiker, geben auf dem roten Teppich grotesk oberflächliche, rein geschmäcklerische Ad-hoc-Interviews zu ihren Lieblingsfilmen oder dem Berlinale-Wettbewerb. Und die Künstler dilettieren zu Politik: Regisseure salbadern über Gaza, Schauspieler über Mindestlohn und Trump, alle über Klimapolitik und Veganismus. Das sollte sich ändern.

Unter verstärkter Beobachtung

Wem die Zukunft der Berlinale am Herzen liegt und wer daran interessiert ist, dass auch auf deutschem Boden weiterhin ein renommiertes „A-Filmfestival“ stattfindet, der muss sich trotzdem Sorgen machen: Denn falls Tuttle jetzt wider Erwarten nicht gehen muss, bleibt doch die Frage, wie man sich wohl die nächsten Berlinalen mit ihr vorstellen darf? Sie steht unter verstärkter Beobachtung und kann nur eingeschränkt agieren. Wie geht sie mit israelischen und arabischen Filmen um? Wird es zum vierten Mal hintereinander antijüdische Vorfälle geben, beim nächsten arabischen Siegerfilm (der bestimmt wieder nur wegen seiner herausragenden künstlerischen Klasse gewinnen wird)?

Man kann nach den letzten Tagen nicht mehr an einen guten Neuanfang mit dieser angeschlagenen Intendantin glauben. Und die hysterischen offenen Briefe machen diesen jetzt noch schwerer, denn sie verhärten die Fronten – das verstehen Tuttles Unterstützer nicht.