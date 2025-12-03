Bei der Gründung von „Generation Deutschland“ in Gießen zeigt sich, wohin sich die AfD-Jugend orientiert. Draußen protestieren Tausende, drinnen gibt sich die Partei eine neue Jugendorganisation, deren Vorsitzender offen erklärt, Björn Höcke sei sein großes Vorbild. Im AfD-Livestream tritt der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke entsprechend als ideologischer Pate auf. Im Interview erzählt er zunächst von seiner Zeit als Gymnasiallehrer, von „Maß und Mitte“ im Umgang mit dem Nachwuchs und von deren „Selbstentwicklungskraft“. Den Gegenprotest vor der Halle beschreibt er als „kriegerisch“ und „aggressiv“, als Ausdruck „zerstörter Identität“, die „diesen Staat“ und „die Demokratie“ herausfordere. Dem stellt er die eigene Klientel gegenüber: Diese sei eine „neue deutsche Jugend“, die ihre Identität „regenerieren“ wolle.