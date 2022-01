Mit der Physik ist das trotzdem so eine Sache bei Brockmann. Er hat theoretische Physik und Mathematik studiert. Und dann in den USA als Professor Mathematik gelehrt. Wobei er über sich sagt: „Ich bin zu 100 Prozent Physiker.“ Mathematik ist Handwerk. Und zitiert dann, nun ja, eindrücklich den amerikanischen Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman: „Physics is to math what sex is to masturbation.“ Physik verhält sich zu Mathe wie Sex zur Selbstbefriedigung.