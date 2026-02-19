Milo Rau
Milo Rau im Mai 2025 bei den Wiener Festwochen

Prozess gegen Deutschland „Das war eine diskursive Hardcore-Massage“

Milo Raus „Prozess gegen Deutschland“ hat am vergangenen Wochenende für Kontroversen gesorgt. Im Interview mit „Cicero“ spricht Rau über die deutsche Angst vor dem Bösen, die Furcht der AfD vor dem Theater und die Erleichterung von Harald Martenstein.

INTERVIEW MIT MILO RAU am 20. Februar 2026

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Autoreninfo

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Zur Artikelübersicht

Im Zuge der Hamburger Lessingtage hat der Schweizer Regisseur und Theatermacher Milo Rau am vergangenen Wochenende einen „Prozess gegen Deutschland“ auf die Bühne des Hamburger Thalia-Theaters gebracht. Mit dem künstlerischen „Schauprozess“ knüpft der 1977 in Bern geborene Rau, der seit drei Jahren auch Intendant der Wiener Festwochen ist, an eine Theaterform an, die er 2013 mit seinen viel diskutierten „Moskauer Prozessen“ sowie den „Zürcher Prozessen“ selbst entwickelt hat. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Dorothee Sehrt-Irrek | Fr., 20. Februar 2026 - 15:04

spannendes Interview!.
...und der Regisseur kennt sich aus mit der Geschichte und Funktion des Theaters.
Chapeau
Wir haben in Deutschland übrigens nicht einfach eine Demokratie, sondern, wie ich immer gerne betone, eine "verfasste Demokratie".
So einen Rahmen hat der Regisseur seinen "Darstellern" gegeben.
Ich bin beeindruckt.

Gerhard Hellriegel | Fr., 20. Februar 2026 - 16:22

Soweit ich mich erinnere, sagte Herr Martenstein über Herrn Strauß: "Er war ein Reaktionär, aber er war kein Nazi." Und er zitiert ihn -mit dem Kommentar: "eklig".
Wenn Herr Rau daraus schließt, Herr Martenstein habe damit Herrn Strauß "als Lichtgestalt" dargestellt, dann sprechen wir unterschiedliche Sprachen.
Aber das Milieu der Theatermacher hat eben eine Vorder- und eine Hinterseite.

Stefan | Fr., 20. Februar 2026 - 16:36

"Ist mittlerweile selbst ein gebildetes Publikum nicht mehr in der Lage, Spiel und Realität voneinander zu unterscheiden?"
Verblendet, verdummt und geistig zurück geblieben.
Menschen die sich keine 6 Zahlen merken können und Dr. Alice Weidel als Reinkarnation von Heinrich Himmler halten, obwohl ihr lesbisches Liebesleben das Gegenteil zu Himmler darstellt.
Es fängt alles mit Bildung an und wer von NICHTS eine Ahnung hat der kommt dann eben auf solche skurrilen Ideen.
Vulkangruppe, grüne RAF Sympathisanten oder die Hammerbande.
Ausgeburten der Hölle, die den sogenannten Faschismus der AfD beklagen, aber selbst faschistoid und gesetzbrecherich daher kommen.
Und während der Kanzler Merz von einer zweiten Amtszeit träumt, schlagen linke Banden mit dem Hammer auf Leute ein und stecken das ganze Land in Brand.
Nun sollen auch genau diese Linken koalitionsfähig werden, wenn's nach der SPD geht.
Das ganze Land geht vor die Hunde und sie tun nichts,nur so als ob.
Es ist widerlich und ekelhaft.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.