- „Das war eine diskursive Hardcore-Massage“
Milo Raus „Prozess gegen Deutschland“ hat am vergangenen Wochenende für Kontroversen gesorgt. Im Interview mit „Cicero“ spricht Rau über die deutsche Angst vor dem Bösen, die Furcht der AfD vor dem Theater und die Erleichterung von Harald Martenstein.
Im Zuge der Hamburger Lessingtage hat der Schweizer Regisseur und Theatermacher Milo Rau am vergangenen Wochenende einen „Prozess gegen Deutschland“ auf die Bühne des Hamburger Thalia-Theaters gebracht. Mit dem künstlerischen „Schauprozess“ knüpft der 1977 in Bern geborene Rau, der seit drei Jahren auch Intendant der Wiener Festwochen ist, an eine Theaterform an, die er 2013 mit seinen viel diskutierten „Moskauer Prozessen“ sowie den „Zürcher Prozessen“ selbst entwickelt hat.
