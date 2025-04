Wieder einmal war dieser Tage eine deutsche Universität Schauplatz politischer Auseinandersetzungen. Etwa 100 politische, wohl überwiegend studentische Aktivisten stürmten einen Hörsaal an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie beschmierten die Wände mit pro-palästinensischen Parolen und verwüsteten den Hörsaal derart, dass ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden ist. Es geht bei all dem aber nicht nur um einen Angriff auf die Wissenschaft, sondern zugleich um einen Angriff auf die Demokratie.

Ohne Wissenschaft keine Demokratie

Es hat seinen guten Grund, warum Kunst, Wissenschaft und Presse in Deutschland unter besonderem verfassungsrechtlichen Schutz stehen. Man kann das historisch erklären – als Reaktion auf den Missbrauch dieser gesellschaftlichen Teilsysteme durch den Nationalsozialismus. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, das war nur der Anlass. Der Grund lauert im Fundament der republikanischen Demokratie selbst.

Für die Wahl von Abgeordneten statt einer direkten Herrschaft des Volkes werden immer wieder drei Argumente angeführt: erstens die Größe moderner Staaten, zweitens die Segnungen der Arbeitsteilung und drittens das bessere Abwägen von Argumenten.

Das Parlament trägt seinen Namen ja auch nicht umsonst. Das französische Verb „parler“ bedeutet, miteinander zu sprechen, sich zu unterhalten. Das Parlament, so zumindest die Theorie, soll ein Ort sein, an dem Argumente gegeneinander abgewogen werden, um die bestmögliche Entscheidung für das Gemeinwesen zu finden. Dass das in der Praxis nicht immer gelingt, steht auf einem anderen Blatt.

Kunst, Wissenschaft und Presse fungieren in dieser Anordnung als Korrekturanstalten. Sie sind im Grunde die Statthalter des Souveräns. Sie sollen die Herrschenden im Namen des Volkes kontrollieren und dem politischen System Argumente für das bestmögliche Regieren zuführen.

Ohne freie Presse, ohne freie Kunst und ohne freie Wissenschaft entsteht daher zwangsläufig eine Funktionsstörung der Demokratie westlichen Typs. Für jede Demokratie, die ihren Namen auch verdient, muss die Wissenschaft als etwas Unantastbares, als etwas geradezu Heiliges gelten. Und genau hieraus erklärt sich in der Sache auch ihre herausgehobene verfassungsrechtliche Stellung.

Ohne freie Wissenschaft keine Demokratie

Blickt man von der Theorie in die Wirklichkeit, gibt es reichlich Anlass für Besorgnis. Die Freiheit der Wissenschaft steht auch im Westen längst auf dem Spiel. Die Angriffe gehen allerdings nicht wie in Diktaturen oder Autokratien in erster Linie vom Staat aus, sondern vom System der Wissenschaft selbst. Im Grunde ist das ja noch viel schlimmer. Längst haben sich regelrecht suizidale Zustände eingestellt. Das daraus resultierende Problem: Wenn das System Wissenschaft an der Selbstzerstörung arbeitet, kann es sich auch nicht mehr glaubwürdig gegen Angriffe von außen verteidigen.

Die Angriffe auf die Institution Wissenschaft sind inzwischen vielfältig geworden. Da wären einerseits Versuche von Studenten, aber auch von Wissenschaftlern, politisch unliebsame Positionen schlicht mit Mitteln der Macht zu unterdrücken. Es werden Vorträge boykottiert und gestört oder unbescholtene Wissenschaftler mit Rufmordkampagnen überzogen. Erst jüngst widerfuhr Letzteres dem Geschichtsprofessor Peter Hoeres und seinem Mitarbeiter Benjamin Hasselhorn von der Universität Würzburg.

Die Vorwürfe in diesem Fall erwiesen sich schnell als haltlos. Hasselhorn wurde von studentischen Kritikern zur Last gelegt, dass er als Jungwissenschaftler im Jahre 2014 für die heute vom Verfassungsschutz als „rechtsextrem“ eingestufte Publikation Sezession mehrere Beiträge verfasst hatte.

Nur: Damals, also vor mehr als zehn Jahren, wurde die Zeitschrift nicht einmal vom Inlandsgeheimdienst entsprechend eingestuft. Hasselhorn selbst konnte zudem von seinen Kritikern nicht ein einziges verfassungsfeindliches Zitat nachgewiesen werden. Es gab also nie einen „Fall Hasselhorn“ – jedenfalls nach rechtsstaatlichen Maßstäben.

Das Grundrecht auf Freiheit der Wissenschaft gebietet es aber nicht nur, dass Wissenschaftler vom Staat nicht an der Ausübung ihrer Grundrechte gehindert werden dürfen. Es ist zudem ein Gewährleistungsgrundrecht. Der Staat ist ausdrücklich dazu verpflichtet, die Rechte seiner Wissenschaftler aktiv zu verteidigen. Er darf nicht nur selbst nicht in dieses Grundrecht beliebig eingreifen. Er hat bereits den Versuch eines solchen Eingriffs durch Dritte aktiv zu bekämpfen. Denn: Ohne freien Austausch der Argumente eben auch keine Demokratie.

Nichts zu holen

Im Würzburger Fall wäre die Verteidigung der Freiheit des Denkens die Dienstpflicht der Hochschulleitung gewesen, vor allem des Präsidenten Paul Pauli. Soweit man das von außen beurteilen kann, tat Pauli aber nichts zur Verteidigung seiner Untergebenen in der Öffentlichkeit. Stattdessen ließ er seine Pressesprecherin verkünden, dass man die gegen Hoeres und Hasselhorn erhobenen, schon auf den ersten Blick völlig haltlosen Vorwürfe gründlich „untersuchen“ werde. Das war immerhin ein starkes Signal an künftige Nachahmungstäter. Bemerkenswert ist dies vor allem deshalb, weil Pauli eigentlich Psychologe ist und wissen musste, was er damit anrichtete.

Dass Pauli seine öffentliche Ankündigung dabei nicht einmal ernst gemeint haben dürfte, lässt sich belegen. Der Autor dieses Textes hat sich frühzeitig und mehrfach an den Präsidenten gewandt und ihm angeboten, Einblick in brisante Akten nehmen zu können, die dem Autor vorliegen. Gemeint waren damit mehrere, eigentlich geheime Vermerke des Verfassungsschutzes Sachsen-Anhalt, die vor ein paar Jahren zur Einstufung des neurechten „Instituts für Staatspolitik“ aus Schnellroda samt dessen Zeitschrift Sezession als „rechtsextrem“ führten.

Konkret wurde Pauli in Aussicht gestellt, zu erfahren, ob und inwiefern die Texte Benjamin Hasselhorns aus dem Jahre 2014 hierbei eine Rolle spielten. Pauli hat auf dieses mehrfach unterbreitete Angebot des Autors nicht einmal reagiert. Man wird daher unterscheiden müssen zwischen seiner öffentlich bekannten und auch rechtlich eigentlich gebotenen Aufklärungsabsicht und der betrüblichen Wirklichkeit.

Die Antwort hätte Pauli zum aktiven Handeln zwingen müssen: Soweit der Autor dieses Textes sieht, wird der Name Hasselhorns in den geheimen Unterlagen des Verfassungsschutzes nicht einmal erwähnt. Keiner seiner Artikel aus dem Jahre 2014 wird als Begründung für die Einstufung der Sezession als „rechtsextrem“ herangezogen. Das ist im Umkehrschluss ein Freispruch erster Klasse: Bei Hasselhorn gibt es auch aus Sicht des Verfassungsschutzes schlicht nichts zu holen.

Erzwungene Selbstachtung

Anstelle der Hochschulleitung handelte das zuständige bayerische Wissenschaftsministerium. Es bestellte den Präsidenten ebenso wie den Geschichtsprofessor Hoeres zu einem Gespräch ein und verkündete anschließend in einer Pressemitteilung, „dass die von Teilen der Studierenden kritisierten Äußerungen und Publikationen (…) in keiner Weise zu beanstanden sind“. Die Sache entpuppte sich damit als politisch motivierte Kampagne.

Der Vorgang hatte etwas geradezu Erbärmliches an sich und versinnbildlicht den suizidalen Zustand des deutschen Wissenschaftssystems in geradezu idealtypischer Weise: In bester obrigkeitsstaatlicher Manier musste der Präsident einer bedeutenden deutschen Universität vom Staat vorgeladen werden, um ihn zur Selbstachtung zu zwingen. Freilich funktioniert das nicht. Entweder hat man als Wissenschaftler Selbstachtung – oder man hat sie nicht.

Die Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit werden heutigentags daher nicht nur aktiv, sondern auch passiv ausgeführt. Nicht nur aktive Störer arbeiten an der Einschränkung von Grundrechten. Hinzu treten passive Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit durch unterlassene Hilfeleistung aus dem System der Wissenschaft selbst heraus. Der aufrechte Gang ist mit einem Rückgrat aus Gelatine auch nicht möglich.

Wissenschaft als Frage der Selbstachtung

Und auch die jüngsten Vorgänge an der Humboldt-Universität zu Berlin waren letztlich Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit. Zwar sollten nicht aktiv bestimmte Lehrveranstaltungen unterbunden oder gar einzelne Wissenschaftler dem Rufmord ausgesetzt werden. Aber die Inneneinrichtung des entsprechenden Hörsaales wurde derart zertrümmert, dass dieser mutmaßlich über Monate hinweg nicht nutzbar sein wird. Und die Universität wurde wieder einmal in einen Ort des politischen Meinungskampfes verwandelt.

Zu diesem Zweck stehen aber eigentlich Parlamente und Parteien zur Verfügung. In einer Universität muss es stattdessen allein um das beste Argument gehen. Wissenschaft und Demokratie haben genau darin ihr gemeinsames Fundament. Die Politisierung der Wissenschaft hingegen untergräbt die Wahrheitssuche – und damit letztlich auch das Fundament der Demokratie.

In Berlin scheint man das Problem im Unterschied zu Würzburg verstanden zu haben. Die Hochschulleitung der Berliner Universität rief die Polizei und ließ den Hörsaal räumen. Die fast 100 Aktivisten werden sich nun demnächst für verschiedene Straftaten zu verantworten haben: Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Volksverhetzung. Und das ist auch gut so. Ganz ähnlich handelte auch Theodor Wiesengrund Adorno, als er im Jahre 1969 die Polizei rufen ließ, um die Besetzung seines Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main mit der Macht des Staates beenden zu lassen. Adorno war zwar ziemlich links – aber er war eben auch ein echter Wissenschaftler mit Selbstachtung.

Der Staat muss der Wissenschaft zur Hilfe eilen

Heute aber ist auf Deutschlands Hochschulleitungen offenbar kein Verlass mehr. Das System Wissenschaft scheint einen Zustand erreicht zu haben, in dem es sich nicht mehr selbst umstandslos zu verteidigen bereit ist. In Bayern jedenfalls musste im Fall von Hoeres und Hasselhorn der Staat obrigkeitsstaatlich eingreifen, um das intellektuelle Fundament demokratischer Herrschaft zu verteidigen.

Es wird daher Zeit, dass die Politik in allen Ländern handelt. Nach zahlreichen Plagiatsaffären der letzten Jahre wurden die rechtlichen Maßstäbe in vielen Ländern längst verschärft. Wer Seminar- oder Abschlussarbeiten mit Mitteln des Betrugs und der Täuschung fabriziert, wirft sich der Lüge an den Hals und besudelt damit die edle Suche nach der Wahrheit. Da Wissenschaft letztlich nichts anderes ist als die unbedingte Suche nach der Wahrheit, muss das System Wissenschaft schon aus Gründen der Selbstachtung alle aus seinen Gefilden entfernen, die dieses Heiligtum in seinem Kern angreifen. Wer täuscht und betrügt, kann es mit der Wahrheit nicht wirklich ernst nehmen. Er hat an einer Universität daher nichts verloren. Er gehört schlicht und einfach exmatrikuliert.

Aber genauso verhält es sich auch mit Personen, die mit Mitteln der Gewalt Lehrveranstaltungen verhindern, Hörsäle zerlegen, unbescholtene Wissenschaftler in Verruf bringen und die Universität so vor allem zu einem Ort des politischen Meinungskampfes machen wollen. Wenn denn die Legitimität der Demokratie letztlich in der Würde jedes einzelnen Menschen wurzelt und die Demokratie idealtypisch im Austausch der besten Argumente besteht, hat auch die Suche nach der Wahrheit etwas mit Würde zu tun. Offenbar sind die Zeiten heute aber so, dass das System Wissenschaft nicht mehr umstandslos dazu bereit ist, seine eigene Würde zu verteidigen. Und wenn das alles denn so ist, braucht es vielleicht zumindest zeitweise die schützende Hand staatlicher Obrigkeit.

Man kann sich daher nur wünschen, dass ganz Deutschland dem Vorbild Bayerns folgen möge und das Wissenschaftssystem durch scharfe gesetzliche Vorgaben dazu gezwungen wird, der Wahrheitssuche wieder die Ehre zu geben. Mit diesem ohne Zweifel autoritären Akt ginge es aber nicht nur um die Verteidigung der Wissenschaft, sondern letztlich um die Verteidigung des rationalen Fundaments der Demokratie.