- Wenn der Antifaschismus kommt, hat der Journalist zu berichten
Nach seiner „Stadtbild“-Aussage demonstrieren irrelevant wenige Leute in München und Berlin gegen Friedrich Merz. Doch wenn es um den Kampf gegen Rechts geht, wird aus einer Nullnachricht offenbar trotzdem ein Ereignis von überregionaler Relevanz.
„Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen“, sagte kürzlich Friedrich Merz. Und eigentlich hätte man diese Äußerung so stehenlassen können. Denn das, was Merz mit „Stadtbild“ meint, hat sich spätestens seit der Migrationskrise 2015/16 tatsächlich radikal verändert – und jeder kann es sehen.
Wie ich an dieser Stelle bereits schrieb, herrscht außerdem eine gewisse Einigkeit darüber, dass die Veränderungen, um die es hier geht, eher nicht zum Besten waren. Deshalb hat Merz das Thema ja überhaupt erst aufgegriffen. Und selbstverständlich hat das auch mit dem langjährigen und wegen der einschlägigen Pull-Faktoren im Prinzip nach wie vor andauernden Kontrollverlust bei der Migration zu tun. Das sehe nicht nur ich so, sondern die große Mehrheit derjenigen, die schon länger hier leben, wie Angela Merkel einmal schubladisierte, und zwar mit und ohne Migrationshintergrund.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.