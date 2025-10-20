Mikro-Demos gegen Merz - Wenn der Antifaschismus kommt, hat der Journalist zu berichten

Nach seiner „Stadtbild“-Aussage demonstrieren irrelevant wenige Leute in München und Berlin gegen Friedrich Merz. Doch wenn es um den Kampf gegen Rechts geht, wird aus einer Nullnachricht offenbar trotzdem ein Ereignis von überregionaler Relevanz.