- Am Schmerzpunkt der Debatte
Bei den Bayreuther Festspielen wurde eine Veranstaltung mit Michel Friedman zunächst abgesagt, dann wieder ins Programm genommen. Der Streit auf dem Grünen Hügel könnte zu einer Debatte um einen merkwürdigen blinden Fleck in unserem Bewusstsein führen.
„Schon im Sommer […], mitten in der Zeit der ersten Festspiele, nahm ich bei mir von Wagner Abschied.“ Es ist ein historischer Satz. Und doch ist es einer, wie ihn auch Michel Friedman in diesen Tagen hätte sprechen können. Vielleicht in einem der vielen Interviews, die der redegewandte Publizist und Talkmaster landauf, landab gegeben hat. Friedman nämlich hat sich geärgert. Nicht so sehr über den oben angeführten Wagner, sondern über die nachgeborene Brut des Bühnenweihfestspielers vom Grünen Hügel.
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