Michel Friedman und Bayreuth - Am Schmerzpunkt der Debatte

Bei den Bayreuther Festspielen wurde eine Veranstaltung mit Michel Friedman zunächst abgesagt, dann wieder ins Programm genommen. Der Streit auf dem Grünen Hügel könnte zu einer Debatte um einen merkwürdigen blinden Fleck in unserem Bewusstsein führen.