Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“ und „Kulturpessimismus. Ein Plädoyer". Zuletzt erschien von ihm „Politischer Kitsch. Eine deutsche Spezialität“ bei Claudius.

Es ist das inoffizielle Buch des Jahres: „Überwachen und Strafen“ von Michel Foucault. In dem 1975 erschienenen Werk untersucht der französische Philosoph die Geschichte der Machtausübung, der Kontrolle und Normierungsmaßnahmen in der Neuzeit. Die Aufklärung, so Foucault, sei eben nicht ein Zeitalter der Befreiung aus selbstverschuldeter Unmündigkeit, aus Knechtschaft und von Fürstenketten, sondern der Disziplinierung und Einhegung des menschlichen Körpers im Namen der Vernunft.

Eine Schlüsselfunktion komme dabei der räumlichen Verteilung der Menschen zu. Die Individuen würden in parzellierten Räumen lokalisiert: „Jedem Individuum seinen Platz und jedem Platz ein Individuum. Gruppenverteilungen sollen vermieden, kollektive Einnistungen sollen zerstreut, massive und unübersichtliche Vielheiten sollen zersetzt werden.“ Besonders deutlich werde das bei Maßnahmen gegen Infektionskrankheiten: „Allmählich“, so Foucault, „verfeinert sich ein administrativer und politischer Raum in einen therapeutischen Raum, der die Körper, die Krankheiten, die Symptome, die Leben und die Tode zu individualisieren sucht“. Zeilen von prognostischer Schärfe.

