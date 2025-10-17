Kritik an Friedrich Merz - Das „Stadtbild“ hat sich radikal verändert - und jeder kann es sehen

Mit seiner „Stadtbild“-Aussage bringt Friedrich Merz die linksgrüne Bourgeoisie auf die Palme. Dabei spricht er nur aus Versehen aus, was laut Umfragen immer mehr Menschen denken: dass es bergab geht mit ihrem Viertel. Und das hat auch mit Migration zu tun.