Stadtbild von Duisburg-Marxloh / picture alliance | Rupert Oberhäuser

Mit seiner „Stadtbild“-Aussage bringt Friedrich Merz die linksgrüne Bourgeoisie auf die Palme. Dabei spricht er nur aus Versehen aus, was laut Umfragen immer mehr Menschen denken: dass es bergab geht mit ihrem Viertel. Und das hat auch mit Migration zu tun.

VON BEN KRISCHKE am 17. Oktober 2025 8 min

Ben Krischke

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Friedrich Merz ist ein Politiker, der auch die harte Wahrheit spricht. Allerdings meist nur aus Versehen. So ganz nebenbei, wenn er spontan spricht und nicht mit Skript. Seine Aussage über die „kleinen Paschas“ war ein gutes Beispiel dafür. Vor gut drei Jahren schilderte der Oppositionsführer Merz in einer Talkshow, die unter dem Eindruck der Berliner Silvesterkrawalle stand, den Alltag vieler Lehrerinnen, die von muslimischen Schülern nicht ernstgenommen werden, weil sie Frauen sind. Dafür kassierte Merz dann einen veritablen Shitstorm, weil er diese Schüler als „kleine Paschas“ bezeichnet hatte. Das soll rassistisch gewesen sein. 

Seine jüngste „Stadtbild“-Aussage geht in eine ähnliche Richtung. Bei einem Termin in Brandenburg erklärte Merz diese Woche, die Bundesregierung habe in der Migrationspolitik große Fortschritte erzielt und die Zahl der neuen Asylanträge verringert. Anschließend sagte Merz dann diesen Satz: „Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.“ Und es kam, wie es kommen musste. Denn angeblich war auch das irgendwie rassistisch, also das mit dem „Stadtbild“. 

