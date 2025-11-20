Für Sahak Ibrahimkhil ist der deutsche Bundeskanzler ein „Rechtspopulist“. Ibrahimkhil ist Mitglied von Volt, einer Partei, deren Mitglieder zu der Sorte Mensch gehören, die von sich behaupten, sie seien „Europäer“, weil sie sich damit „wohler“ fühlen. Und Ibrahimkhil findet, dass man „genau so“ umgehen sollte mit „Hetzern, Spaltern und Lügnern“, wie er auf X schreibt: nämlich den Saal zu verlassen, wenn der Bundeskanzler spricht.

Genau das ist Friedrich Merz bei der „Deutschlandstiftung Integration“ passiert. Während seiner Rede anlässlich der diesjährigen Verleihung des Talisman-Preises, der laut Stiftung an Menschen vergeben wird, „die sich durch ihr Engagement für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft verdient gemacht haben“, standen rund 30 Stipendiaten auf und verließen den Saal. Offenbar aus Protest gegen Merzens „Stadtbild“-Aussage und wohl deshalb, weil sie finden, dass der Bundeskanzler ein Rassist sei.

Applaus aus den üblichen Milieus

Die „Deutschlandstiftung Integration“ wurde im Jahr 2008 vom Verband Deutscher Zeitschriftenverleger gegründet. Ihre Mission laut Selbstbeschreibung: „Die Stiftung unterstützt Maßnahmen zur gesellschaftlichen und beruflichen Vernetzung engagierter Menschen und führt Projekte und Öffentlichkeitskampagnen durch, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken.“ Finanziert wird das Ganze aus öffentlichen Mitteln und durch Spenden von Unternehmen.

Das Bild einer Entfremdung: Die Stipendiaten der Deutschlandstiftung Integration verlassen bei der Rede des Bundeskanzlers den Saal.

Viele wollen es nicht verstehen oder wahr haben, aber die Äußerungen des Kanzlers haben enorme Kränkungen verursacht.

pic.twitter.com/PUaxtbq5z4 — Cihan Çelik (@Celik_Chn) November 19, 2025

Applaus für die konzertierte Aktion der rund 30 Stipendiaten gibt es jetzt aus den üblichen Milieus. Von Volt-Leuten wie dem eingangs zitierten Ibrahimkhil oder dem Linken-Politiker Luigi Pantisano. Letzterer findet etwa, dass diese Stipendiaten „mutige Menschen“ seien. Ich sehe das anders. Das sind vor allem unhöfliche Menschen. Und ich finde auch, dass sie ihrer Stiftung keinen Gefallen damit getan haben, sich als migrantische Schneeflöckchen zu outen.

Selbstverschuldete Unmündigkeit

Denn man fragt sich ja zu Recht, wie gut die Integrationsarbeit der „Deutschlandstiftung Integration“ eigentlich funktioniert, wenn der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland von Stipendiaten dieser Stiftung düpiert wird. Und man fragt sich auch, was das eigentlich für Stipendiaten sind, die nicht abstrahieren können, dass sie gar nicht gemeint sind, wenn in Deutschland über ganz bestimmte Probleme mit einer ganz bestimmten Art von Migration diskutiert wird. Probleme übrigens, die Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gleichermaßen treffen.

Eine Demokratie lebt von harter Auseinandersetzung – und vom Respekt vor ihren Institutionen. Wer stattdessen auf die plumpe Inszenierung einer vermeintlichen “Haltung” setzt, die darin besteht, dem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland das Gehör zu verweigern, liefert nur… https://t.co/aIwTfni5g6 — Wolfgang Kubicki (@KubickiWo) November 20, 2025

Wer auf der Seite der Protestler steht, sieht das freilich anders. Von „Kränkungen“ ist etwa die Rede, die Merzens „Stadtbild“-Aussage ausgelöst haben soll und die durch diesen Protest artikuliert würden. Die Sache ist nur die: Wer sich stillschweigend zurückzieht, vermittelt vor allem den Eindruck, er oder sie habe nichts von Substanz beizutragen. Wer so agiert, kultiviert nur die eigene Opferrolle; als woke Variante jener selbstverschuldeten Unmündigkeit, von der schon Immanuel Kant forderte, der Mensch müsse sich aus ihr befreien.

„Shithole“ im Amazonasgebiet

Doch sei’s drum. Denn der ganze identitäre Firlefanz wird uns in einer Welt, in der sich die Menschen zunehmend nach Habitus sortieren, erstmal erhalten bleiben. Ebenso wie die Empörung als das öffentlichkeitswirksamste Nicht-Argument von allen. Und während immerhin noch Hoffnung besteht, dass genannte Stipendiaten irgendwann die Kurve kriegen, ist der ganze Vorfall vor allem für Friedrich Merz eine hochnotpeinliche Geschichte.

Zumal es schon der zweite Vorfall innerhalb kürzester Zeit ist, der im weitesten, also im linksgrünen Sinne irgendwas mit Rassismus zu tun hat. Gerade erst brachte der Bundeskanzler rund 210 Millionen Brasilianer und einen brasilianischen Präsidenten gegen sich auf, weil er die Stadt Belém im Amazonasgebiet im Prinzip als „Shithole“ bezeichnet hat. Und dann holt ihn während dieser Rede bei der „Deutschlandstiftung Integration“ seine „Stadtbild“-Aussage wieder ein. Und der politische Beobachter fragt sich: Mit wem wird es sich Friedrich Merz wohl als nächstem verscherzen? Fortsetzung folgt. Ganz sicher.