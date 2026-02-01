- Angela, Putin und die Frage ohne Antwort
Wo ist Angela Merkels Stasi-Akte? Aus dieser harmlosen Frage entsteht eine düstere Verschwörungserzählung über Moskau, Putin und deutsche Abhängigkeiten. Angela Merkels Handeln erscheint im Rückblick so fatal, dass manche es sich nur mit einer bizarren Theorie erklären können.
Jüngst ist mir eine besonders abgründige Verschwörungstheorie zu Ohren gekommen. Wie jede gute Verschwörung beginnt sie mit einer harmlosen Frage: Wo ist eigentlich die Stasi-Akte von Angela Merkel?
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.