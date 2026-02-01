Merkels Russlandpolitik - Angela, Putin und die Frage ohne Antwort

Wo ist Angela Merkels Stasi-Akte? Aus dieser harmlosen Frage entsteht eine düstere Verschwörungserzählung über Moskau, Putin und deutsche Abhängigkeiten. Angela Merkels Handeln erscheint im Rückblick so fatal, dass manche es sich nur mit einer bizarren Theorie erklären können.