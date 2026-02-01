Angela Merkel
Putin vollbrachte mit Merkels Hilfe eine Meisterleistung der Manipulation, die bis heute wirkt / Foto: Picture Alliance/DPA

Merkels Russlandpolitik Angela, Putin und die Frage ohne Antwort

Wo ist Angela Merkels Stasi-Akte? Aus dieser harmlosen Frage entsteht eine düstere Verschwörungserzählung über Moskau, Putin und deutsche Abhängigkeiten. Angela Merkels Handeln erscheint im Rückblick so fatal, dass manche es sich nur mit einer bizarren Theorie erklären können.

VON BERND STEGEMANN am 16. Februar 2026 5 min

Bernd Stegemann

Bernd Stegemann ist Dramaturg und Professor an der Hochschule für Schauspiel (HfS) Ernst Busch. Zuletzt ist von ihm erschienen: „Was vom Glauben bleibt. Wege aus der atheistischen Apokalypse“ bei Klett-Cotta (2024) und „In falschen Händen. Wie grüne Eliten eine ökologische Politik verhindern“ bei Westend (2025).

Jüngst ist mir eine besonders abgründige Verschwörungstheorie zu Ohren gekommen. Wie jede gute Verschwörung beginnt sie mit einer harmlosen Frage: Wo ist eigentlich die Stasi-Akte von Angela Merkel? 

Mehr lesen über

Urban Will | Mo., 16. Februar 2026 - 07:18

diesem Land – von „Elite“ kann man natürlich nur in „“ sprechen, denn einen entweder dümmeren oder verlogeneren, scheinheiligeren und zerstörerischen Haufen hat die Weltgeschichte noch nicht gesehen – ihr noch immer huldigt und man sie sogar nun als Bundespräsidenten-Kandidaten führt (und sie wird es werden, wenn sie es möchte).
Es ist mir völlig egal, ob es da eine Akte gibt, ich traue dieser Matrone so oder so nicht. War es Abhängigkeit, Unfähigkeit oder zerstörerische Absicht, diese Dame war der größte Fluch, der diesem Land je passieren konnte.
Dass sie, bzw. ihre Politik noch immer nicht auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet ist, zeigt die „Besonderheit“ dieses Volkes.
Die AfD entstand als direkte Folge dieser Zerstörerin und man sollte sich eher wundern, warum sie zu Beginn nicht aus den Puschen kam, obwohl dort fähige Leute waren. Der Deutsche dient der Obrigkeit und die war und ist leider altparteilich geprägt.
Das und nur das ist die Crux. Keine Verschwörungstheorie.

Jens Böhme | Mo., 16. Februar 2026 - 07:40

Wann sollte diese ominöse Stasiakte nach Russland gelangt sein? Als Merkel noch eine indiskutable Frisur hatte und die Sowjetunion existierte, sowie die Sowjets damals hellsehen konnten? Die Stasiakten waren den Russen einerlei. Ab der Zeit mit den Stasiaktenbeauftragten, die ständig auf Kriegsfuss mit deutschen Regierungen waren, konnte keine Akte verschwinden.

Jochen Burghardt | Mo., 16. Februar 2026 - 08:07

Zitat: "....keine Erklärung dafür habe, wie eine Kanzlerin, die als intelligent gilt, so viele verhängnisvolle Fehlentscheidungen treffen konnte."
Ich habe eine Erklärung. Ich halte die sogar -wenn man AM Intelligenz unterstellt- für die allein Mögliche. Allerdings ist diese Erklärung, das gebe ich zu, ziemlich monströs:
Es waren keine Fehlentscheidungen. So viele krasse Fehlentscheidungen kann m.E. kein auch nur halbwegs intelligenter Mensch treffen. Ich denke, dass es einen Plan gab, der zielstrebig und intelligent umgesetzt wurde.

