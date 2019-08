Der deutsche Rapper „Kollegah“ ist in Deutschland ein Star und einer der erfolgreichsten Künstler des Landes. Die letzten drei Alben, die Felix Blume, so heißt er mit bürgerlichem Namen, veröffentlichte, landeten alle auf Platz eins der deutschen Charts. Mehrere Platin und Goldplatten hat er eingefahren. Monatlich hören 1,3 Millionen Menschen auf dem Streamingdienst Spotify seine Musik.

Blume ist allerdings eine umstrittene Person. Mehrfach ist er mit antisemitischen Äußerungen aufgefallen. Obwohl Blumes Texte in Teilen antisemitisch sind, erhielt er den Musikpreis „Echo“. Das löste einen Skandal aus. Der Rapper sagt zwar über sich selbst, kein Antisemit zu sein. Seine zahlreichen Ausfälle zeigen eine andere Wahrheit. Nach einer seiner Äußerungen besuchte er Auschwitz und ließ sich eine Führung durch das ehemalige Konzentrationslager geben, wohl um seinen Ruf zu retten. Doch auch danach hörten die grenzwertigen Meinungen nicht auf. Mit kruden Verschwörungstheorien wartet Blume ebenfalls auf.

Seine Fans lieben „den Boss“, wie er sich selbst gerne nennt: Sie halten ihn für einen erfolgreichen und cleveren Typen, der die Welt „durchblickt“ hat. In der Welt von Kollegah zählen Dinge wie die Dicke deines Bizeps, oder wie viel Geld du auf dem Konto hast, wie viele Frauen du hast. In der Tat kann man Blume einen gewieften Geschäftssinn nicht absprechen.

2.000 Euro für Indoktrinierung

Das zeigte er kürzlich: Für seine zahlreichen Fans bot er im Frühjahr ein Coaching, ein sogenanntes Mentoring an, mit dem diese nach eigener Aussage ihr Leben in den Griff bekommen können. Weder in der Beziehung läuft es noch im Job, finanziell, oder im Sozialleben? Blume hat für jeden seiner Jünger einen Rat. Ihnen wird versprochen, genau so „bosshaft“ werden zu können wie ihr Idol. 2.000 Euro nimmt Blume seinen Fans dafür ab. Und die bekommen dafür den Kopf mit Verschwörungstheorien gewaschen.

Blume und eine Beraterfirma verdienen Hunderttausende Euro damit. Die Redaktionen von Vice Germany und Buzzfeed haben sich gemeinsam in das „Alpha-Mentoring“ eingeschleust. Und aufgedeckt, wie Blume seine Fans hintergeht, einen Kult schafft. Eine journalistische Rechercheleistung, bei der es viel zu lachen gibt.