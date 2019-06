So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Im Oktober erscheint sein Essay „Kulturpessimismus. Ein Plädoyer“ bei zu Klampen.

Die Natur gibt es nicht. Deshalb kann man sie auch nicht zerstören. Und schützen kann man sie auch nicht. Denn die Natur ist eine menschliche Erfindung. Sie ist, wenn man so will, eine sehr künstliche Konstruktion. Und zugleich ein Relikt magischen Denkens in einer sich aufgeklärt wähnenden Gesellschaft.

Man braucht sich nur die aktuellen Debatten über Klimaschutz, Plastikmüll oder Artenvielfalt anzusehen, um sich klar zu machen, dass es hier nicht einfach nur um den Erhalt einer lebenswerten Umwelt geht. Der Eifer, der dabei fast immer mitschwingt, und der angespannte Tonfall machen deutlich, dass es hier nicht einfach nur um eine funktionierende Biosphäre geht. Es geht um viel, viel mehr. Es geht um den Menschen – also um Ideologie.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.