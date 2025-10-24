Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „ Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace “.

Nichts ist nur schwarz. Nichts ist nur weiß. Der eigentliche Ort der Erkenntnis ist meistenteils grau. Eingeklemmt und ein wenig wehrlos liegt er zwischen Extremen. Zwar muss man im Werk von William Kentridge immer wieder mal durch das dunkelste Dunkel hindurch – und dann auch wieder durch das strahlendste Weiß. Doch letztlich bleiben sämtliche Dinge, die der Südafrikaner auf seinen oftmals riesigen Kohlezeichnungen, seinen Gouachen, Druckgrafiken oder den schwarz-weißen Animationsfilmen zeigt, nie so, wie sie ehedem waren: Aus Landschaften werden Möbel, Zigarren verwandeln sich in Kaffeetassen. Alles, was ist, geht früher oder später in etwas anderes über. Und vielleicht ist diese unentwegte Metamorphose auch schon die einzige Konstante im Werk des 1955 als Sohn eines prominenten Bürgerrechtsanwalts in Johannesburg geborenen Künstlers.

„Nehmen Sie diesen Tisch“, sagt William Kentridge und streift mit den vor Jahren wohl schon faltig gewordenen großen Händen über die glatte Oberfläche eines massiven Holztischs in einem Hinterzimmer des Essener Folkwang-Museums. „Als Tisch interessiert mich der Tisch nicht. Mich interessiert der dem Tisch vorangegangene Moment. Mich interessiert die Zeit, in der der Tisch noch Brett und Farben und Schrauben war. Und auch der Moment, in dem er wieder zerlegt und auf den Müll geworfen wird.“