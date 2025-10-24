William Kentridge
William Kentridge / Foto: Sarah Lee/Eyevine/Picture Press/DDP Images

Meister der Metamorphosen William Kentridge Alles zerfließt

Der südafrikanische Künstler William Kentridge ist ein Meister der Metamorphosen. Er feiert die Ungewissheit, das Prozesshafte und die ständige Verwandlung. Nun beweist er in gleich vier Ausstellungen die Veränderbarkeit der Welt.

VON RALF HANSELLE am 10. November 2025 4 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Autoreninfo

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Zur Artikelübersicht

Nichts ist nur schwarz. Nichts ist nur weiß. Der eigentliche Ort der Erkenntnis ist meistenteils grau. Eingeklemmt und ein wenig wehrlos liegt er zwischen Extremen. Zwar muss man im Werk von William Kentridge immer wieder mal durch das dunkelste Dunkel hindurch – und dann auch wieder durch das strahlendste Weiß. Doch letztlich bleiben sämtliche Dinge, die der Südafrikaner auf seinen oftmals riesigen Kohlezeichnungen, seinen Gouachen, Druckgrafiken oder den schwarz-weißen Animationsfilmen zeigt, nie so, wie sie ehedem waren: Aus Landschaften werden Möbel, Zigarren verwandeln sich in Kaffeetassen. Alles, was ist, geht früher oder später in etwas anderes über. Und vielleicht ist diese unentwegte Metamorphose auch schon die einzige Konstante im Werk des 1955 als Sohn eines prominenten Bürgerrechtsanwalts in Johannesburg geborenen Künstlers. 

„Nehmen Sie diesen Tisch“, sagt William Kentridge und streift mit den vor Jahren wohl schon faltig gewordenen großen Händen über die glatte Oberfläche eines massiven Holztischs in einem Hinterzimmer des Essener Folkwang-Museums. „Als Tisch interessiert mich der Tisch nicht. Mich interessiert der dem Tisch vorangegangene Moment. Mich interessiert die Zeit, in der der Tisch noch Brett und Farben und Schrauben war. Und auch der Moment, in dem er wieder zerlegt und auf den Müll geworfen wird.“ 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

A. Brand | Mo., 10. November 2025 - 12:36

je schlechter das Werk, desto größer die Anzahl an Ausstellungen, Auszeichnungen etc.

Der Begriff Kunst reiht sich in eine endlose Reihe von Begriffen ein, die wie der der Demokratie oder des Intellektuellen schon lange nichts mehr mit ihrer ursprünglichen/klassischen Bedeutung zu tun haben.

Ist natürlich alles Geschmacksache und wer über keinen eigenen Geschmack verfügt, der Orientiert sich bei seiner Wahl am Preis (je höher, desto Begehrenswerter) oder an der Anzahl der Auszeichnungen.

Und wenn dann noch der Begriff „Bürgerrechtlicher“ dazu kommt, dann ist der „Künstler“ (links-)geadelt.....

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.