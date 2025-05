Das menschliche Gehirn besteht aus circa 86 Milliarden Nervenzellen, von denen jede einzelne bis zu 10.000 Verbindungen mit anderen Nervenzellen eingehen kann. Das ergibt ein Netzwerk mit über 100 Billionen Verbindungen – und damit ein Kommunikationssystem, das schneller und komplexer arbeitet als jedes bisher gebaute Computernetzwerk. Doch obwohl das menschliche Gehirn so großartig ist, gilt Subjektivität in politischen Debatten als haram. Ausgerechnet in Deutschland, das so große Denker wie Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche hervorgebracht hat.

Der Grund dürfte eine krasse Wissenschaftsgläubigkeit sein, die bisweilen auch kuriose Blüten treibt. Der Slogan „Follow the Science“ ist ein gutes Beispiel dafür. Wissenschaft hat nie den Anspruch erhoben, oder sollte ihn jedenfalls nicht erheben, dass man ihr „folgt“. Zumal es „die Wissenschaft“ überhaupt nicht gibt, sondern nur ganz viele Wissenschaftler, die sich bei ganz vielen Themen auch uneins sind. Und das ist gut so. Denn vor der Erkenntnis steht die Skepsis – und wer professionell zweifelt, liefert in der Regel auch keine Dogmen, hinter denen sich Dritte versammeln könnten.