So weit, so logisch. Bleibt am Ende nur dieses Problem: Wer entscheidet eigentlich darüber, was wahr und was gelogen ist? Wer teilt die Welt in Fake und Fakten? So schwer diese Frage zu beantworten sein mag, eines scheint dieser Tage relativ sicher: Der amerikanische Präsident, vor noch nicht allzu langer Zeit als vermutlich mächtigster Mann der Welt gehandelt, ist es offenbar nicht. Denn nach ihm kommt einer, der noch viel mächtiger ist, einer, der die Wahrheit in Händen hält wie Demeter ihre Fackel oder Justitia das Schwert.