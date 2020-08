„Sagen, was ist“ – diese drei Worte Rudolf Augsteins umschreiben immer noch am besten die Aufgabe des Journalismus‘. Nicht sagen, was sein soll, sagen, was sein könnte, sagen, was gefällt, sondern „sagen, was ist“. Journalisten und Medien sollen die Wirklichkeit widerspiegeln und keine Wirklichkeit schaffen. Journalisten müssen den breiten Nachrichtenstrom kanalisieren, müssen auswählen, gewichten, einordnen. Sie sollen aber nicht eine eigene Agenda dabei verfolgen. Das schließt – anders als oft behauptet wird – eine eigene Haltung nicht aus, ja, es erfordert sogar eine. Das Grundgesetz, Redaktionsstatute, Moral, Anstand geben genug Leitlinien für die tägliche Arbeit mit.

Und zum Widerspiegeln der Wirklichkeit gehört es auch, Dinge, Menschen, Meinungen nicht auszulassen, nicht zu übersehen, weil sie dem eigenen Empfinden, der eigenen politischen Anschauung nicht behagen. Denn die Wirklichkeit wird nicht weniger wirklich, wenn sie uns nicht gefällt. Deshalb ist der Vorwurf eines MDR-Kollegen an seinen Arbeitgeber, er solle, dürfe den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke nicht interviewen, geradezu absurd.

Als Beschäftigter des @mdrde bin ich überhaupt nicht einverstanden mit der Entscheidung meines Arbeitgebers, Bernd #Hoecke zu interviewen. Die Pflicht zur Ausgewogenheit entbindet nicht von der Berufung auf demokratische Werte und ihre Konsequenzen. #KeineMinuteAfD — Max Zeising (@MaxZeising) August 24, 2020

Höcke steht für Hetze

Höcke hat dem MRD ein Sommerinterview gegeben. Lars Sänger hat es in nüchterner Studio-Atmosphäre kompetent und souverän geführt. Er blieb gelassen, hakte immer wieder nach und ließ Höcke nicht mit falschen Behauptungen davonkommen. Mit dem Satz, „Corona ist vorbei und Corona wird auch nicht wiederkommen“, machte Höcke sich selbst zur komischen Figur. Viele Fragen waren ihm sichtlich unangenehm. Rente, Pflege, Klimawandel – Sänger sprach vieles an, und Höcke hatte nur dünne Antworten.

Er ist eine wichtige Figur in der AfD, ist ihr hellblau-dunkelbrauner Posterboy, dem es wie selten einem Politiker gelingt, Massen zu mobilisieren. Mit Hetze, mit Deportationsphantasien für Flüchtlinge, mit Bürgerkriegsszenarien, mit-schummrig-dumpfen Gewaltphantasien, mit antisemitischen Versatzstücken. Immer gerade so unscharf formuliert, dass er dem Nachweis der strafbewehrten Volksverhetzung entgeht.

Höcke steht für eine Abkehr von der Moderne, deren „Schutthalden“ er wegräumen will, wenn er einmal an der Macht ist. Und dann will er auch die „Altelite entsorgen ohne Wenn und Aber“. Wir Journalisten können uns sicher sein, dass wir dazugehören würden, wenn Höcke „aufräumt“. Dieser Björn Höcke ist Fraktions- und Landesvorsitzender der AfD in Thüringen, seine Macht in der Partei aber geht weit darüber hinaus.

Fakten, Fakten, Fakten

Deshalb müssen wir ihn im Auge haben, über ihn berichten. Und ihn auch zur Rede stellen – wie wir das mit anderen Politikern auch tun. Kritisch, gut vorbereitet, nicht mit Schaum vorm Mund, sondern mit Fakten. Es ist auch keineswegs so, dass sich Höcke um Interviews reißt. „Ich gebe etablierten Medien gar keine Interviews mehr.“, sagte er im April in einem AfD-nahen Podcast, denn diese fielen „als Resonanzraum unserer Botschaften aus“. Stattdessen setzt er auf „eigene, alternative Medienstrukturen“.

Dem Autor dieser Zeilen verwehrt er schon seit 5 Jahren jedes Interview. Aber auch das ist nicht schlimm, denn der Höcke, der auf der Bühne vor ein paar tausend Leuten geifert und bellt und sich an seinem eigenen Pathos besäuft, ist eine gute Quelle, bietet Anschauungsmaterial für den Geist von Mann und Partei. In Interviews gibt er sich meist lammfromm. Grundsätzlich gilt im Zweifel, dass er nie etwas so gemeint hat, wie die Leute ihn verstanden haben.

Die Wähler haben Höcke auf die Bühne gehoben

Aber dennoch können Interviews erhellend sein, gerade in Radio oder Fernsehen, wo der Interviewte schwer ausweichen kann. Nun wird kritisiert, dass Politikern wie Andreas Kalbitz oder Björn Höcke eine Bühne geboten wird, wenn sie interviewt werden. Aber nicht die Journalisten haben diese Männer auf die Bühne gehoben, die der Verfassungsschutz zu Recht als „Rechtsextremisten“ bezeichnet, sondern jeweils über 20 Prozent der Wähler in Brandenburg und Thüringen. Diese Wähler haben dann auch diese Vorsitzenden verdient, vor denen es vielen selbst in der eigenen Partei graust.

Auch der Vorwurf, die Presse hätte die AfD groß gemacht, geht an der Realität vorbei. Längst gibt es alternative Kommunikationsstrukturen übers Internet, die an der Öffentlichkeit vorbei funktionieren. Aber natürlich, und das ist Bedingung, muss man seine Arbeit als Journalist gut machen, wenn man einen, der schon mit dem ersten Artikel des Grundgesetzes fremdelt, interviewen will.

Wie Gauland baden ging

Thomas Walde hat es 2018 im ZDF-Sommerinterview mit Alexander Gauland vorgemacht, als er den hochgebildeten und redegewandten Gauland mit Themen wie Klima, Rente, Digitalisierung von einer Leerstelle zur nächsten führte. Der Fraktionsvorsitzende der größten Oppositionspartei im Bundestag stand – metaphorisch gesprochen – nur noch in Badehose da und mußte immer wieder passen. So geht guter Journalismus.

Das rbb-Sommerinterview mit Andreas Kalbitz dagegen, bei dem sich der Noch- beziehungsweise Schon-wieder-AfD-Chef Brandenburgs in der Sommerfrische ausbreiten durfte, ohne wirklich kritisch hinterfragt zu werden, ist ein Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Selbst der Intendant Christoph Singelnstein gab hinterher zerknirscht zu, dass Kompetenz und Expertise des Senders nicht den Weg in das Interview gefunden hätten und kündigte gleich die Einstellung des ganzen Formats an.

Nicht durch Ignorieren werden wir aufgeklärt

Der MDR-Kollege, dessen Empörung über das Höcke-Interview auf Twitter viel Beifall erhielt, sei noch einmal daran erinnert: Es hilft nichts, „Nazi“ zu schreien, wenn einer politisch rechts von mir steht. Denn dann ist im Zweifel fast jeder „Nazi“, die richtigen Nazis aber werden unsichtbar. Es ist unsere Aufgabe als Journalisten, genau zu sein, präzise. Damit Leser, Hörer, Zuschauer erkennen können, um wen es sich da handelt in unseren Parlamenten. Nicht durch Ignorieren, sondern durch Hinschauen werden wir zu aufgeklärten Bürgern.