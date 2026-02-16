Martenstein
Martenstein-Rede beim „Prozess gegen Deutschland“ Applaus, Herr Martenstein!

Der wahrste Satz der AfD-Verbotsdebatte lautet: Wer die Demokratie retten will, schafft sie womöglich ab. Mit einer grandiosen Rede hat der Kolumnist Harald Martenstein dem „Unsere Demokratie“-Milieu jetzt die Leviten gelesen. Unser Autor applaudiert.

VON BEN KRISCHKE am 16. Februar 2026 5 min

Ben Krischke

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Bevor Ernest Hemingway ein großer Schriftsteller wurde, arbeitete er als Journalist. Zuerst als Lokalreporter beim Kansas City Star, später als Korrespondent für den Toronto Star. Das merkt man Hemingways Texten auch an. Seine Formulierungen sind klar und präzise. Nebensätze arten nicht aus. Ausschweifungen sind rar. Palavert wird selten. Hemingway schrieb so, dass ihn die Leser verstehen. Seine Sprache und seine Intention. 

Brigitte Miller | Mo., 16. Februar 2026 - 17:19

Herr Krischke und Dank für Ihren Text. Besser geht’s nicht.

Maja Schneider | Mo., 16. Februar 2026 - 18:23

Eine herausragende Rede von Herrn Martenstein, mit jedem Satz ins Schwarze getroffen! Allein in die Gesichter des zumeist links-grün-woken Publikums und der Jury während der Rede zu schauen, hat durchaus Vergnügen bereitet. Dank an Cicero und Herrn Krischke für diesen ausgewogenen und guten Beitrag dazu.

Armin Latell | Mo., 16. Februar 2026 - 18:49

Um Demokratierettung geht es keinesfalls, ganz im Gegenteil. Herr Martenstein hat es doch klipp und klar, direkt ans Publikum gewendet, gesagt: sie wollen einen politischen Gegner loswerden.
Das ist die Quintessenz. Alles andere, was er sonst noch gesagt hat, war geniales 100% treffendes Beiwerk. Auf diese Rede werden die Antidemokraten keine passende(!) Antwort finden! Natürlich, canceln geht immer. Aber jetzt ist es in der Welt. Herr Martenstein hat sich selbst ein Denkmal geschaffen!

Christa Wallau | Mo., 16. Februar 2026 - 19:23

von Martensteins Rede stehen beispielhaft für intellektuelle Redlichkeit und Mut.
Auf eine solche Rede habe ich schon lange sehnsüchtig gewartet.
Aber niemand aus dem Lager der Linken war bisher fähig und bereit für so viel Selbstkritik und Selbsterkenntnis.
Martenstein ist nun in diese Bresche gesprungen!
Seine Worte sind Labsal für Ohren und Herzen aller aufrichtiger Menschen, die seit langem unter dem gesellschaftlichen Klima leiden, das von Linken und Grünen in beispielloser Arroganz und Dummheit dominiert wird.

D A N K E, lieber Herr Martenstein!
Ihre Rede wird in die Geschichte eingehen.

