- Applaus, Herr Martenstein!
Der wahrste Satz der AfD-Verbotsdebatte lautet: Wer die Demokratie retten will, schafft sie womöglich ab. Mit einer grandiosen Rede hat der Kolumnist Harald Martenstein dem „Unsere Demokratie“-Milieu jetzt die Leviten gelesen. Unser Autor applaudiert.
Bevor Ernest Hemingway ein großer Schriftsteller wurde, arbeitete er als Journalist. Zuerst als Lokalreporter beim Kansas City Star, später als Korrespondent für den Toronto Star. Das merkt man Hemingways Texten auch an. Seine Formulierungen sind klar und präzise. Nebensätze arten nicht aus. Ausschweifungen sind rar. Palavert wird selten. Hemingway schrieb so, dass ihn die Leser verstehen. Seine Sprache und seine Intention.
