Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss auch jetzt für unsere Verteidigung gelten: Whatever it takes!“ So der wohl künftige Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kürzlich bei einer Pressekonferenz mit Markus Söder von der CSU sowie Lars Klingbeil und Saskia Esken von der SPD. Mit diesem Satz begründete Merz seinen Wortbruch nach dem Wahlkampf, keine neuen Schulden aufzunehmen – und genau das jetzt doch tun zu wollen.

Die Ansage lautet: 500 Milliarden Euro neue Schulden für Infrastrukturmaßnahmen und Schulden in Höhe von einem Prozent des BIP für die Verteidigung. Denn besondere Zeiten erfordern eben besondere Maßnahmen, so das Universalargument für Wortbrüche dieser Art, obwohl die Zeiten selten einfach sind. Man kennt das schon: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?!