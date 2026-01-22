- Wenn die Realität zum Hirngespinst erklärt wird und andersrum
Nach seinem Lanz-Auftritt geht „Nius“ juristisch gegen Daniel Günther vor. Der lässt nun erklären, er sei gar nicht als Ministerpräsident in der Sendung gewesen – obwohl er das selbst behauptete. Für wie doof halten Günther und seine Anwälte die Öffentlichkeit eigentlich?
„Was Sie jetzt gerade sagen ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssten es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten?“, fragte kürzlich Markus Lanz seinen Studiogast Daniel Günther in einer Sendung, die in die Annalen der Talk-Historie eingehen dürfte. Zuvor hatte der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein einen längeren Monolog gehalten und unter anderem „Nius und solche Portale“ als „Gegner“ und als „Feinde von Demokratie“ markiert. Auf eingangs zitierte Nachfrage von Lanz antwortete Günther dann mit einem klaren „Ja“.
