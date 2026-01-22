Daniel Günther
Nächstes Kapitel über Daniel Günthers Auftritt bei Lanz Wenn die Realität zum Hirngespinst erklärt wird und andersrum

Nach seinem Lanz-Auftritt geht „Nius“ juristisch gegen Daniel Günther vor. Der lässt nun erklären, er sei gar nicht als Ministerpräsident in der Sendung gewesen – obwohl er das selbst behauptete. Für wie doof halten Günther und seine Anwälte die Öffentlichkeit eigentlich?

VON BEN KRISCHKE am 22. Januar 2026 6 min

Ben Krischke

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Was Sie jetzt gerade sagen ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssten es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten?“, fragte kürzlich Markus Lanz seinen Studiogast Daniel Günther in einer Sendung, die in die Annalen der Talk-Historie eingehen dürfte. Zuvor hatte der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein einen längeren Monolog gehalten und unter anderem „Nius und solche Portale“ als „Gegner“ und als „Feinde von Demokratie“ markiert. Auf eingangs zitierte Nachfrage von Lanz antwortete Günther dann mit einem klaren „Ja“.

Thomas Veit | Do., 22. Januar 2026 - 16:22

Antwort: Für sau-doof!! [...sei mir hier ausnahmsweise mal erlaubt, diese Ausdrucksweise, anlässlich D. Günther...]

Paaast!

Enka Hein | Do., 22. Januar 2026 - 16:25

....das weiß ja jeder, genauso muss es mit Günther und diesem ominösen Land SH sein. Das gibt's gar nicht.
Bei Lanz saß vielleicht eine KI generierte Figur. Das kommt bestimmt als nächstes Argument.
Vielleicht ist Lanz auch....
Langsam dreht man ab.
Und da will man mir erklären das Trump ein Problem für uns ist.
Wir haben genug politisch geistigen Schrott hier in D frei rumlaufen.
Quasi eine Freiluft Irrenanstalt.

Nein, liebe Frau Hein, der Günther war in Wirklichkeit als Avatar von Angela Merkel da, er hatte nur die Perücke vergessen, ansonsten hat alles gepasst;-)

Thomas Veit | Do., 22. Januar 2026 - 16:31

eine genau so r..z freche Lüge wie jene von Frau Nancy Faeser, als sie sich zu Bekanntgabe des BfV-Gutachtens zur Einstufung AfD als 'gesichert rechtsextrem' vor die Kameras stellte und dreist mit Dackelblick behauptete sie habe erst einen Tag vorher von der Existenz dieses Gutachtens aus der Post erfahren... ... >> 🤣🤣🤣!

Sie halten uns tatsächlich für dämlich... ... 🤡, das ist ein Fakt!

Thomas Hechinger | Do., 22. Januar 2026 - 16:39

„Das sah nicht nur Nius als betroffenes Portal so, sondern auch sehr viele Nutzer in den sozialen Medien, der Autor dieser Zeilen, ein Cicero-Kolumnist, ...“

Und der andere Cicero-Kolumnist?

So, Herr Krischke, und jetzt nehmen Sie doch mal Ihren Kollegen Hanselle zur Seite oder laden ihn zu einem Bier ein und erklären ihm, wie das mit Fakten und Wirklichkeit ist, so von Kollege zu Kollege...

Karl-Heinz Weiß | Do., 22. Januar 2026 - 16:43

Früher gehörten wesentliche Teile von Schleswig-Holstein zu Dänemark. Im nächsten Schritt wird deshalb der Anwalt der "gespaltenen" Rechtsperson Günther mit ziemlicher Sicherheit die Anwendung dänischen Rechts geltend machen. Bleibt zu hoffen, dass er nicht den US-Präsidenten als sachverständigen Zeugen benennt.

Heidemarie Heim | Do., 22. Januar 2026 - 16:55

Wie viel Gesicht kann man verlieren als Talkmaster und Politiker?Es an wie viel Abstand fehlen lassen bevor auch der allerletzte, um Ihre Frage zu beantworten,
für "saudoof" gehaltene
Zuschauer sich mit Grausen abwendet.Die Sendung mit Frau von Storch,deren Geduld und Höflichkeit angesichts des für mich unerträglichen Gebarens des Herrn Lanz man nur bewundern könnte, hat für mich dass Fass vollends zum ueberlaufen gebracht was solche Katastrophensendungen angeht.Wenn ich primitives und ungehobeltes Benehmen erleben möchte als TV-Zuschauerin schaue ich wohl besser demnächst irgend ein Dschungelcamp-Format oder ähnliches.Da werden wenigstens alle Anwesenden fertig gemacht oder entwuerdigen sich gegenseitig!
Und bezogen auf Ihren vorhergehenden Artikel bezüglich herabschneidenden Beleidigungen gegenüber Politikern/innen.Wo nix ist oder war, können Sie auch nichts abschneiden,oder? MfG

Klaus Funke | Do., 22. Januar 2026 - 17:05

Dieser kleine Seppel mit dem Gesicht eines Vorschulkindes. Da ist nun genug gesagt worden. Mutti wird ihn gelobt haben und das reicht ihm. Vielleicht wird man ihn gar nicht mehr wählen, den süßen Kleinen. Er ist ein bedeutungsloser Hosenmatz. Zu viel der Aufregung und Ehre um ihn. Wir wissen doch längst wie er tickt, doch wen stört das noch? Er ist ein Vorgestriger, ein linker Christdemokrat. Na und? Soll er doch. So viel Presse hat er gar nicht verdient, der Warmduscher. Lassen wir ihn stehen und gehen weiter. Soll er kläffen hinterm Gartenzaun. Wen kümmerts? Ich hör ihm nicht mehr zu.

Sabine Lehmann | Do., 22. Januar 2026 - 17:05

Es lebt sich einfach leichter ohne wesentliche Hirnfunktion. Das stelle ich immer wieder fest. Man regt sich weniger auf, der Blutdruck bewegt sich in moderaten Werten und Aufreger der Woche tangieren nur noch peripher. Hilfreich ist in diesem Stadium auch das Erschaffen alternativer Realitäten und die Verbreitung beeindruckender Märchen. Wenn man dabei noch großräumig Unterstützung aus der medialen Welt erfährt, umso besser.
Die Causa Günther jedenfalls ist im Grunde nur eines von vielen Fallbeispielen, dass sie allerdings in die Annalen eingehen wird, bezweifle ich. Denn die Redundanzschleifen, mit denen Zuschauer und Bürger täglich vera..... werden, gehören mittlerweile zum Standard täglicher Verblödungsorgien, um beim Vokabular von Michel Friedmann zu bleiben, wobei der allerdings damit in gänzlich anderen Gefilden unterwegs war.
So bin ich gespannt, ob Lanz und das ZDF zu diesem besagten Telefonanruf von Lanz bei Reichelt(Nius) noch Stellung beziehen. Märchenstunden at it's best?!

Stefan | Do., 22. Januar 2026 - 17:09

Wenn man ihrer Aussage,Herr Krischke, Bedeutung zukommen lässt, Zitat:
"Für wie doof halten Günther und seine Anwälte die Öffentlichkeit eigentlich?"
So bin ich der Meinung, irgendwer muß irgendwo den "roten" Daniel doch zu seinem Amt als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein verholfen haben.
Bei diesen Leuten zeigt sich das Intelligenzdefizit nun in Form von Daniel Günther bei Markus Lanz dem öffentlich und rechtlichen.
Der Anwalt wird an der Sache kräftig verdienen und wenn er Äpfel als Birnen vor Gericht an den Mann bringen kann umso besser für sein Geschäft.
Für die Zukunft sollte daher für die Öffentlichkeit gelten, schaut wen ihr da wählt, wenn ihr nicht als für dumme Schildbürger gehalten werden wollt.
Und, natürlich hat er wörtlich gesagt, er sitze als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein in der besagten Sendung.
Intelligente Leute durchschauen eben zum einen das Getue von Lanz und das Gelaber von Daniel Günther auf Anhieb und wählen künftig dem entsprechend.

Brigitte Miller | Do., 22. Januar 2026 - 17:32

einfach grossartig, was sich Daniel Günther, Markus Lanz und die applaudierenden Politikerkollegen der CDU demaskieren.
Sie "entstellen sich zur Kenntlichkeit".
@Roger Köppel

Brigitte Miller | Do., 22. Januar 2026 - 18:08

©Roger Köppel

Markus Michaelis | Do., 22. Januar 2026 - 17:42

Ich bin da hin und her gerissen. Da ich die 68er und noch wildere Zeiten früher selber nicht mitbekommen habe, kannte ich unsere Gesellschaft (bei allen Differenzen) letzlich nur als immer homogener werdend - also anscheinend irgendwie auf das gemeinsame wahre Menschsein zusteuernd.

Seit 10+ Jahren ist das mehr im Rückwärtsgang. Jedes Jahr scheint die Gesellschaft in mehr Gruppen und Sichtweisen zu zerfallen, die unter sich ihre Wahrheiten bekräftigen und gemeinsam ihre Erschütterungen über die anderen ausdrücken.

Vielleicht ist es richtig, durch Gerichte für eine gewisse Mindestordnung zu sorgen. Vielleicht mit dem Gedanken, dass dabei soetwas wie wirklich wahre Werte für alle als Mindeststandard verteidigt werden, vielleicht einfach um irgendeine gemeinsame Ordnung zu haben.

Mir fehlt die Erfahrung, aber aus dem Bauch glaube ich eher nicht. Günther spricht für Millionen, Nius auch, es gibt einige andere Gruppen. Ich denke, das müssen wir politisch diskutieren.

S. Kaiser | Do., 22. Januar 2026 - 17:49

Aus juristischer Perspektive für Beobachter ein hochinteressanter Fall. Steinhöfel geht zuerst gg das Land SH vor, weil Günther als Landesvertreter gg das Sachlichkeitsgebot verstoßen hat, und Nius verunglimpft hat. Aber nicht nur, dass Günther in seiner Funktion als MP seines Landes dorthin eingeladen war, er betonte dieses sogar explizit in der Sendung.
Nun hält das Land SH dem entgegenstehend fest, Günther sei dort nicht als Landesvertreter gewesen. Das bedeutet aber dann, dass Günther für seine Aussagen wie Nius gehöre zu den „Feinden der Demokratie“ und würde „völlig faktenfrei“ berichten, privatrechtlich geradestehen muss. Gerade letzteres in dieser Absolutheit und als öffentl bekannte Person vor einem Mio-Publikum ohne Belege einfach so behaupten zu können erscheint doch zweifelhaft.
Er wäre auch mMn besser beraten gewesen zu sagen, er sei schlicht zu emotional gewesen und hätte sich dann entschuldigt. Aber dazu war er in seinem Furor zu selbstgerecht und stur. Bezeichnend ...

Urban Will | Do., 22. Januar 2026 - 18:15

und der Günther die ganze Show zur Satire erklären. Und die darf halt alles.
Aber Scherz beiseite.
Das Ausmaß an Dummheit, für welches man seine Umwelt hält, gibt Auskunft über das eigene Intelligenzniveau.
Dummdreist und verlogen ergänzt durch fehlenden Charakter und Ehrgefühl. Der Günther. Charisma wie ein Opel Kadett. Tiefer kann man nicht mehr sinken. Jede Küchenschabe (ich rede vom Insekt) hat mehr Niveau als Genosse Kim Jong Günther und sein Adlatus Lanz. Den Preis für dessen 180°-Schwenk hätte ich gerne gewusst. Wird er bald der nächste Regierungssprecher?
Oder drohte man ihm mit Rauswurf? Bei NIUS wäre er in diesem Falle wohl sicher untergekommen, aber halt nicht so gut bezahlt.
Ja, blöd vom ihm, Reichelt anzurufen. Der war immerhin so ritterlich, erst dann darüber zu reden, als dieser Lakai anfing die Welt zu belügen. Gottseidank hat Reichelt geredet.
Jetzt hocken sie da, die Mützenmichels und wissen nicht wem sie glauben sollen. Wird Zeit, dass es ihnen jemand befielt

