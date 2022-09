So erreichen Sie Marie-Agnes Strack-Zimmermann:

Norbert Röttgen ist in der Berliner Politik kein Unbekannter. Er ist seit 1997 Mitglied des Deutschen Bundestags, war von 2009 bis 2012 Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Nach seiner Niederlage als CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wurde er von der Bundeskanzlerin entlassen und wechselte anfangs ziemlich geräuschlos in die Außenpolitik.

Zwischen 2014 und 2020 war er im Bundestag Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. In dieser Rolle, die er auch in der Öffentlichkeit auszufüllen verstand, arbeitete er als Mitglied der Großen Koalition. Sein Buch mit dem Titel „Nie wieder hilflos“ darf man also im doppelten Sinn verstanden wissen: Deutschland als Staat nie wieder hilflos? Oder gar eine Bundesregierung nie wieder hilflos?