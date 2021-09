Im Wahljahr 2021 werden jene Parteien erfolgreich sein, so Cerstin Gammelin, die die Menschen im Osten und ihre Transformationserfahrungen ernst nehmen. Die Bundestagswahl werde demnach nicht im Osten gewonnen, könne aber hier verloren werden. Das stimmt, denn wenige Stimmen könnten entscheidend sein, wenn rechnerisch mehrere Koalitionen möglich sind oder die Mehrheiten knapp ausfallen. In NRW allein leben freilich deutlich mehr Menschen als in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat zur Landtagswahl im Juni jedenfalls gerade erst vorgemacht, wie es für die CDU in den neuen Ländern geht.