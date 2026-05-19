„Mann des Jahres“ der Süddeutschen Zeitung - Michel Houellebecq bleibt ein lustvoller Endzeitprophet

Michel Houellebecq galt lange als reaktionärer Provokateur und Untergangsprophet – nun feiern ihn selbst jene Feuilletons als hellsichtigen Diagnostiker Europas, die ihn einst verdammten. Nicht der Autor, sondern der Zeitgeist hat sich verändert.