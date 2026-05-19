- Michel Houellebecq bleibt ein lustvoller Endzeitprophet
Michel Houellebecq galt lange als reaktionärer Provokateur und Untergangsprophet – nun feiern ihn selbst jene Feuilletons als hellsichtigen Diagnostiker Europas, die ihn einst verdammten. Nicht der Autor, sondern der Zeitgeist hat sich verändert.
Wie sich die Zeiten ändern: Es war 2016, als Michel Houellebecq den Frank-Schirrmacher-Preis erhielt und sich mit einer Rede bedankte. Er tat das im Stil seiner Bücher, voller Skepsis gegenüber jenem vom Zeitgeist als Pflicht verordneten Optimismus, den Thomas Mann einst „ruchlos“ nannte. Er sprach pointiert und provokant, wie er es nicht erst seit seinem ersten Roman „Ausweitung der Kampfzone“ 1994 getan hat. Ein notorischer Schwarzseher war Houellebecq schon mit seinen Erstlingsessays von 1991 „Gegen die Welt, Gegen das Leben“, Variationen auf sein Vorbild H.P. Lovecraft. Die Empörung auf jede seiner Wortmeldungen war programmiert.
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