- Die Rückkehr des Gemeinwohls – und seine Versuchung
Manfred Webers Pfingstbrief wurde in München vor allem als Seitenhieb auf Markus Söder verstanden. Tatsächlich geht er tiefer. Der CSU-Vize und EVP-Chef fragt, wie viel Substanz hinter der christlich-sozialen Sprache seiner Partei noch steckt – und warum das Gemeinwohl wieder politisch wird.
Als Manfred Weber zu Pfingsten seinen Brief an die Mandatsträger der CSU schickte, lag die Münchner Lesart sofort auf der Hand: Hier greift ein alter Rivale den Stil des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder an. Der Vorwurf: „Schlagzeilen“ und „Klickzahlen“ statt echter Substanz. Weber, stellvertretender CSU-Vorsitzender, EVP-Chef und Fraktionsvorsitzender im Europäischen Parlament, schreibt jedoch ganz gezielt auch in die Seele der eigenen Partei hinein.
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