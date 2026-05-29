Manfred Weber und Ricarda Lang - Die Rückkehr des Gemeinwohls – und seine Versuchung

Manfred Webers Pfingstbrief wurde in München vor allem als Seitenhieb auf Markus Söder verstanden. Tatsächlich geht er tiefer. Der CSU-Vize und EVP-Chef fragt, wie viel Substanz hinter der christlich-sozialen Sprache seiner Partei noch steckt – und warum das Gemeinwohl wieder politisch wird.