Manfred Weber und Markus Söder
Manfred Webers (l.) Pfingstbrief ist mehr als nur ein Seitenhieb auf Markus Söder (r.) / picture alliance/dpa | Malin Wunderlich

Manfred Weber und Ricarda Lang Die Rückkehr des Gemeinwohls – und seine Versuchung

Manfred Webers Pfingstbrief wurde in München vor allem als Seitenhieb auf Markus Söder verstanden. Tatsächlich geht er tiefer. Der CSU-Vize und EVP-Chef fragt, wie viel Substanz hinter der christlich-sozialen Sprache seiner Partei noch steckt – und warum das Gemeinwohl wieder politisch wird.

VON FELIX NIKLAS BINDER am 29. Mai 2026 9 min

Felix Binder

Autoreninfo

Felix Niklas Binder hat in Passau Rechtswissenschaften, Geschichte und Politikwissenschaft studiert. Auf dem eigenen Substack schreibt er über politische Philosophie, Liberalismus und die kulturellen Konflikte der Gegenwart.

So erreichen Sie Felix Niklas Binder:

Zur Artikelübersicht

Als Manfred Weber zu Pfingsten seinen Brief an die Mandatsträger der CSU schickte, lag die Münchner Lesart sofort auf der Hand: Hier greift ein alter Rivale den Stil des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder an. Der Vorwurf: „Schlagzeilen“ und „Klickzahlen“ statt echter Substanz. Weber, stellvertretender CSU-Vorsitzender, EVP-Chef und Fraktionsvorsitzender im Europäischen Parlament, schreibt jedoch ganz gezielt auch in die Seele der eigenen Partei hinein. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Markus Michaelis | Fr., 29. Mai 2026 - 15:47

Ja, das ist wohl eine der größeren Fragen der Zeit. Darauf gibt es nicht nur keine einfache Antwort, sondern das ist offen. Man kann vieles machen, das Gegenteil oft auch. Wenn unsere alte Mitte von "offener Gesellschaft" spricht, meint sie das entweder naiv, ohne nachzudenken, oder sie meint damit das ihre Weltsicht und ihre Schlagworte alternativlos menschheitsdefinierend seien. Da fehlt die Nachdenklichkeit, Offenheit, der Sinn dafür, dass man sich für Dinge entscheiden muss, und gegen andere. Gerade weil Menschsein offen ist.

Ich begrüße es sehr, wenn unsere Gesellschaft in Zukunft weniger blind irgendwelche Schlagworte runterrasselt, irgendwas mit Menschenrechten, GG, Rechtsstaat, Gerechtigkeit ... und meint damit schon alles gesagt zu haben, sondern, wieder etwas tiefer und offener über den Menschen und die Welt nachdenken will. Ich denke, im Sinne dieses Artikels.

H. Stellbrink | Fr., 29. Mai 2026 - 16:45

Das Gemeinwohl haben auch die Sozialisten im Sinn. Nur muss man dazu das individuelle Wohl unberücksichtigt lassen. Schwärmereien vom Gemeinwohl klingen im Augenblick so, als wolle man die Gesellschaft genauso wie Linksgrün einem gemeinsamen Ziel verpflichten und dabei das Individuum in Teilen entrechten, bis auf die üblichen Opfergrupppen natürlich.
Wir brauchen ein Gemeinwohl, das sich natürlich aus den bürgerlichen Freiheiten und einer einigenden Idee durch die Bürger selbst entwickelt und über die romantische Schwärmereivon einer "bunten", "diversen" Gesellschaft hinausgeht, die letztlich in Stämme zerfällt.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.