Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Wir sind mit Minister Pentz und der Delegation, aus der er uns ausgeladen hat, in der Nacht mit demselben Flug in Serbien angekommen und freuen uns auf die anstehenden Termine. Mit dieser Aktion auf eigene Rechnung zeigen wir, dass es nicht gelingen wird, die AfD auf Dauer auszugrenzen, egal wie sehr man es versucht und welche unlauteren Mittel man dafür verwendet“, heißt es in einer Pressmitteilung der AfD-Landtagsfraktion Hessen.

Dieser Auszug ist ein Zitat der AfD-Abgeordneten Anna Nguyen. Wie ihr Nachname vermuten lässt, hat Nguyen einen Migrationshintergrund. Ihre Eltern flüchteten einst vor dem kommunistischen Regime in Vietnam nach Deutschland, waren also Teil der sogenannten „Boat People“. Die Eltern geflohen, die Tochter hier geboren, christlich erzogen, studierte Ökonomin, zehn Jahre als Unternehmensberaterin gearbeitet: Anna Nguyens Biografie ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte gelungener Integration, gewissermaßen vergoldet dadurch, dass sie mittlerweile hauptberufliche Abgeordnete im hessischen Landtag ist. Aber eben nicht für die Union, die SPD oder die Grünen, wie man sich solche Integrationsgeschichten in gewissen Kreisen wünschen würde, sondern – Gott steh uns bei – für die AfD.