Der berühmteste Bürger von Königsberg, heute Kaliningrad, russische Exklave zwischen Polen und Litauen, ist Immanuel Kant. Zu seinem 100. Todestag am 12. Februar 1904 hatte die Stadt dem Begründer moderner Philosophie im Geist der Aufklärung eine schlichte Gedenktafel gestiftet. Diese ist in den Bombardements des Zweiten Weltkriegs untergegangen. Bereits im August 1944 war die Altstadt samt Schloss und Dom bei nächtlichen Angriffen der britischen Luftwaffe schwer beschädigt worden. Die Schlacht um Königsberg vom 6. bis 9. April 1945 gab Ostpreußens stolzer Hauptstadt den Rest. 316.000 Einwohner hatte sie vor dem Krieg noch gezählt, jetzt hielt sich noch etwa ein Drittel davon in der belagerten Stadt in den Trümmern auf. Einen Fluchtkorridor bot das Frische Haff an der Mündung der Pregel, wo Zivilisten auf dem Schiffsweg über die Ostsee nach Westen evakuiert werden konnten.

Die sowjetischen Armeen hatten Königsberg Ende Januar eingekreist. Zur Kapitulation riet Wehrmachtsgeneral Otto Lasch angesichts der völlig aussichtslosen Lage, zumal die weitgehend zerstörte Stadt von der Versorgung abgeschnitten war. Doch Reichsstatthalter ­Erich Koch war strikt dagegen, Durchhalten sei deutsche Ehrensache. Für den Fall des Scheiterns drohte aus dem Berliner Führerbunker Hitler persönlich dem General mit dem Todesurteil. Reichsminister Koch war Gauleiter der Ukraine, die seit der Kesselschlacht um Kiew im September 1941 deutsches Reichsgebiet war. Offiziell trat die Wehrmacht als Befreier vom Joch des Stalinismus auf, doch Ziel war eine konsequente Entjudung und Germanisierung in dieser Provinz, die, zusammen mit Weißrussland, die Kornkammer des Dritten Reiches bilden sollte. Putins Ansage, die Ukraine von den Nazis säubern zu wollen, kommt somit 80 Jahre zu spät. Im Gegenzug aber handelt der russische Diktator exakt nach deren historischer Vorlage.