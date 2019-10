Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Es gibt Menschen, die verwechseln das mit Diskurs. Das ist das Erfolgsrezept der TV-Talkshows, der Maischbergerplasbergwills. Sie kultivieren mit ihrer Einladungspolitik den Krawall, das Nicht-Zuhören-Wollen, das Dem-anderen-ins-Wort fallen und das gegenseitige Nicht-Ausreden-Lassen. Sie simulieren den Meinungsaustausch. Nicht unwahrscheinlich, dass sie ein Stück weit dazu beigetragen, dass sich die Gesellschaft immer weiter spaltet. Insofern entbehrte es nicht der Ironie, dass Sandra Maischberger in ihrer Talkshow am Mittwoch ihrem ARD-Kollegen Georg Restle die Frage stellte, woran es denn eigentlich liege, dass zwei Drittel der Teilnehmer einer Umfrage des Allensbach-Institutes gesagt haben, man müsse im öffentlichen Raum sehr aufpassen, was man sage.

Ausgerechnet Restle. Der Journalist leitet das Polit-Magazin „Monitor“ im WDR. Er ist die andauernde Hauptbesetzung der Rolle des Chefanklägers der AfD. Für ihn ist die Partei „der parlamentarische Arm der rechtsextremistischen Szene.“ Er spricht ihren Vertretern pauschal die Bereitschaft zum Diskurs ab. In einem Beitrag für die Zeit hat er jüngst gefordert, „ihr keinen Raum, keine Bühne und erst recht keine Stimme“ zu geben. Wer das doch tue, beteilige sich „an den Angriffen auf unsere Grundwerte, die gewaltbereite Extremisten am Ende zur Tat schreiten lassen.” Wer wollte, konnte das als Drohung lesen. Ist es sinnvoll, so jemanden auf Bernd Lucke loszulassen – einen Mann, der nach der Definition von Restle in dieses Feindbild als Gründer der AfD hineinpasst?

Niedergebrüllt als „Nazischwein“

Lucke ist plötzlich wieder in den Medien präsent. 2013 hat er die AfD mitbegründet – eine Partei, von der er heute sagt, sie sei nicht mehr seine Partei, sein Thema sei nur der Euro gewesen, nicht der Hass auf Flüchtlinge oder Muslime. 2015 trat er, nachdem er den Vorsitz verloren hatte aus der AfD aus und saß fortan für seine neue Partei, die Liberal-Konservativen Reformer, im EU-Parlament. Er wurde 2019 nicht wieder gewählt und ist nun an seinen alten Arbeitsplatz als Professor für Makroökonomie an der Uni Hamburg zurückgekehrt.

Seinen Empfang hatte er sich wohl anders vorgestellt. Bei seiner ersten Vorlesung vor einer Woche kam er gar nicht erst zu Wort. Studenten brüllten ihn als „Nazischwein“ nieder. Auch am Mittwoch dieser Woche musste er die Vorlesung nach 40 Minuten abbrechen. Die Vorlesung sei „von gewalttätigen Kräften geprägt worden“, erzählte er bei Maischberger. „Sicherheitskräfte wurden geschlagen. Meine Studenten haben den Hörsaal zum Glück unversehrt verlassen.“

Mit Meinungsfreiheit Meinung verbieten

Rückendeckung von der Uni Hamburg hat er bis heute nicht bekommen. Da geht es ihm wie vielen anderen Professoren, denen linke Studenten mit Verweis auf ihre Meinungsfreiheit die Meinung zu verbieten versuchen. Vergangene Woche hatte die Leitung der Uni Hamburg die Szenen noch lapidar als „diskursive Auseinandersetzung“ abgetan. So etwas müsse eine Hochschule aushalten.

In einer Stellungnahme zu den Vorfällen am gestrigen Mittwoch hat sie die „Störungen“ zwar „aufs Schärfste verurteilt“, aber keine Sanktionen gegen die Störer angekündigt. Schriftlich heißt es: „Eine Universität kommt in einer solchen Situation an die Grenzen ihrer Möglichkeiten der Herstellung von Sicherheit und Ordnung." Es klang wie eine Kapitulation. Sollte Lucke gehofft haben, in der Talkshow bei „Maischberger“ dann auf mehr Verständnis zu stoßen, hatte ihm die Redaktion mit Restle als Gesprächspartner auf jeden Fall einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Das Dilemma der Talkshows

Am Rande einer eher launigen Talkrunde, in der der Satiriker Micky Beisenherz, Bild-Noch-Vizechef Nikolaus Blome und Ferdos Forudastan von der Süddeutschen Zeitung die Politik der vergangenen Tage Revue passieren ließ, kritisierte Georg Restle den abtrünnigen AfD-Mann. Er verstehe gar nicht, warum Lucke der Protest über seine Rückkehr überrascht habe, wunderte sich Restle. Schließlich sei er doch derjenige gewesen, der „Rechtsextremismus hoffähig gemacht“ habe. Lucke habe Flüchtlinge als „Bodensatz der Gesellschaft“ bezeichnet und von „entarteter Demokratie“ gesprochen?

Lucke widerspricht. Er habe nicht von Flüchtlingen gesprochen, sondern von Einwanderern, die mangels Qualifikation nicht zu einem „sozialen Bodensatz werden dürften.“ Und mit „entartet“ habe er auch nicht die Demokratie gemeint, sondern einen Parlamentarismus, bei dem Abgeordnete über wichtige Fragen nicht mehr abstimmen durften. Hört ihm Restle überhaupt zu? Der Journalist bleibt dabei. Die Begriffe „Bodensatz“ gingen gar nicht – und „entartet“ auch nicht. Restle hat sich jetzt in Rage geredet.

Gerichtsverhandlung statt Diskurs

Mit dieser Konstellation versucht die ARD mit ihm ein Problem zu lösen, das kaum lösbar scheint. Lädt sie AfD-Abgeordnete in ihre Talkshows ein, wirft man ihr vor, sie biete Rechtspopulisten eine Bühne. Lädt sie sie nicht ein und redet über sie statt mit ihr, ist es auch wieder nicht richtig. Dann bestärkt sie die Kräfte in der AfD, die sich in ihrer Opferrolle häuslich eingerichtet haben. Die nicht müde werden, zu behaupten, es gäbe keine Meinungsfreiheit mehr in Deutschland – erst recht nicht in den „gleichgeschalteten Mainstream-Medien“, schon gar nicht im mit „Zwangsgebühren“ finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Das Gespräch mit Restle war aber leider auch keine Diskussion mehr. Es erinnerte eher an eine Gerichtsverhandlung – mit Lucke als Angeklagtem. Nun kann man dem AfD-Mitbegründer einiges vorwerfen. Dass er nicht rechtzeitig erkannt hat, dass die Partei nach Rechts abgedriftet ist. Für die Drohungen und verbalen Ausfälle von Höcke & Co. kann man ihn aber kaum rückwirkend verantwortlich machen.

Es ist ein vernichtendes Urteil

Restle unterstellte ihm jedoch, er sei es gewesen, der die Grenzen des Sagbaren nach Rechts verschoben habe. „Das ist Ihre Strategie: Erst provozieren – und sich dann zurückziehen.“ Das sei das, was die AfD bis heute als Mittel beherrsche. Es ist ein vernichtendes Urteil, ein Dissens, der nicht aufgelöst wurde. Es wird die Lucke-Kritiker an der Uni Hamburg ermutigen, die Vorlesungen weiterhin zu stören. Da wird es kaum helfen, dass sich Restle klar gegen Gewalt und Beleidigungen ausgesprochen hat.

Dass sowohl eine aktuelle Allensbach-Studie, als auch die vergangene Woche veröffentlichte Shell-Studie belegen, dass in Deutschland eine große Mehrheit das Gefühl hat, sich zu bestimmten Themen nicht mehr frei zu äußern, akzeptierte Restle dann zwar als Fakt. Aber es schien, als sei ihm das schlicht egal.