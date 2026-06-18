„Magnifica Humanitas“ - Eine Enzyklika für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz

Vor dem Hintergrund der digitalen Revolution setzt Papst Leo XIV. mit seiner Enzyklika „Magnifica Humanitas“ ein Zeichen: Jenseits von Technik-Euphorie und Untergangsszenarien entwirft er einen an der Menschenwürde orientierten Maßstab für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz.