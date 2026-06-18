Papst Leo XIV
Papst Leo XIV / picture alliance / Rocco Spaziani | Rocco Spaziani

„Magnifica Humanitas“ Eine Enzyklika für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz

Vor dem Hintergrund der digitalen Revolution setzt Papst Leo XIV. mit seiner Enzyklika „Magnifica Humanitas“ ein Zeichen: Jenseits von Technik-Euphorie und Untergangsszenarien entwirft er einen an der Menschenwürde orientierten Maßstab für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

VON OTFRIED HÖFFE am 20. Juni 2026 8 min

Autoreninfo

Otfried Höffe  ist einer der angesehensten lebenden deutschen Philosophen. Er hat in Tübingen, Sankt Gallen und Peking gelehrt. In Kürze erscheint von ihm im Alber Verlag: „Der gierige Staat. Bausteine für eine gerechte Wirtschaft“.

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In einer Zeit, in der sich die negativen Nachrichten häufen, veröffentlicht das Oberhaupt der katholischen Kirche eine Enzyklika mit dem wieder Hoffnung weckenden Titel „Magnifica Humanitas“, zu Deutsch: „Großartige Menschheit“, aber auch „Menschlichkeit“.

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Klaus Funke | Sa., 20. Juni 2026 - 18:03

zerstört unser Leben, es wird nichts bleiben vom einstigen Menschsein. Der Kapitalismus im Endstadium zeigt, was sein Ziel ist: Maximalprofit ohne den Menschen. Die Menschheit schafft sich ab. Und die Liebe, die den Menschen einst erst erschaffen hat, wird zur technischen Nebensache erklärt. Dass das Kirchenoberhaupt sich an die Spitze dieser Bestrebungen zu setzen strebt, zeigt, Gott hat uns verlassen. Nietzsche hatte recht: Gott ist tot.

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