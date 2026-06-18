- Eine Enzyklika für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
Vor dem Hintergrund der digitalen Revolution setzt Papst Leo XIV. mit seiner Enzyklika „Magnifica Humanitas“ ein Zeichen: Jenseits von Technik-Euphorie und Untergangsszenarien entwirft er einen an der Menschenwürde orientierten Maßstab für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz.
In einer Zeit, in der sich die negativen Nachrichten häufen, veröffentlicht das Oberhaupt der katholischen Kirche eine Enzyklika mit dem wieder Hoffnung weckenden Titel „Magnifica Humanitas“, zu Deutsch: „Großartige Menschheit“, aber auch „Menschlichkeit“.
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