Der Tod ist nur ein Sprung über eine unsichtbare Grenze hinweg. Für C.G. Jung, dem neben Sigmund Freud und Alfred Adler gewiss wichtigsten Psychoanalytiker des 20. Jahrhunderts, war das ganz selbstverständlich: Sterben war für ihn nur der Übergang in einen anderen Bewusstseinszustand. „Ich habe gute Gründe anzunehmen, dass die Dinge mit dem Tod nicht zu Ende sind. Es scheint, als sei das Leben ein Zwischenspiel in einer langen Geschichte“, bekannte der Schweizer Psychiater und Sohn eines reformierten Theologen am 19. November 1955, gut sechs Jahre vor seinem tatsächlichen Tod, in einem Brief an eine unbekannte Adressatin: „Diese Geschichte bestand schon, bevor ich war, und wird höchstwahrscheinlich weitergehen, wenn das bewusste Intervall in einer dreidimensionalen Existenz zu Ende ist.“

Ob es für C.G. Jung tatsächlich weiterging, nachdem er am 9. Juni 1961 im Alter von 86 Jahren in Küsnacht am östlichen Ufer des Zürichsees verstarb, das weiß, wenn überhaupt, nur er allein. Für die Nachwelt ist der am 26. Juli 1875 geborene Carl Gustav Jung ohnehin längst unsterblich geworden. Nicht nur hat er mit seiner Analytischen Psychologie eine der großen Strömungen der Tiefenpsychologie geformt, er hat auch, wie sonst wohl kein zweiter Denker seiner Zunft, die Psychologie mit kulturellen Unterströmungen seiner Zeit sowie mit anderen Wissenschaften ins Gespräch gebracht. „Jung war es, der eine Verbindung zwischen Religion, Psychologie und Astrologie herstellte, deren Einfluss bis heute spürbar ist“, schrieb vor einigen Jahren der deutsch-niederländische Religionswissenschaftler Kocku von Stuckrad über den einstigen Präsidenten der Internationalen Allgemeinen Ärztlichen Gesellschaft für Psychotherapie.