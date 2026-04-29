- Die Prediger des Präsidenten
Der ideologische Unterbau der Maga-Bewegung speist sich aus zahlreichen Denkschulen. Die einflussreichste kommt aus dem kalifornischen Claremont – und sie reicht weit über akademische Debatten hinaus bis in die Machtzentren der amerikanischen Rechten.
Donald Trump hat die Geduld seiner Anhänger schon des Öfteren auf die Probe gestellt. Da waren die Schutzzölle, die beinahe die US-Wirtschaft abstürzen ließen. Dann das erste Bombardement des Iran im vergangenen Sommer. Und schließlich das harte Vorgehen gegen illegale Einwanderer. Bislang konnte sich der Präsident darauf verlassen, dass seine Wähler jeden seiner Schritte mitgehen würden.
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