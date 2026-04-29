Der evangelikale Sänger Sean Feucht während einer Demonstration in der National Mall in Washington
Der evangelikale Sänger Sean Feucht während einer Demonstration in der National Mall in Washington / Foto: Mark Peterson

Maga-Bewegung Die Prediger des Präsidenten

Der ideologische Unterbau der Maga-Bewegung speist sich aus zahlreichen Denkschulen. Die einflussreichste kommt aus dem kalifornischen Claremont – und sie reicht weit über akademische Debatten hinaus bis in die Machtzentren der amerikanischen Rechten.

VON SEBASTIAN MOLL am 13. Mai 2026 13 min

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Sebastian Moll arbeitet und lebt in New York. Seine Arbeit finden Sie unter www.sebastianmoll.de.

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Donald Trump hat die Geduld seiner Anhänger schon des Öfteren auf die Probe gestellt. Da waren die Schutzzölle, die beinahe die US-Wirtschaft abstürzen ließen. Dann das erste Bombardement des Iran im vergangenen Sommer. Und schließlich das harte Vorgehen gegen illegale Einwanderer. Bislang konnte sich der Präsident darauf verlassen, dass seine Wähler jeden seiner Schritte mitgehen würden.

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