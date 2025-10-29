Mann Frau

Gegen die Entfremdung der Geschlechter Männer und Frauen sind Läufer in derselben Staffel

In Zeiten von Wohlstandsverwöhnung und Moralismus sind die Geschlechter in großer Gefahr, sich einander zu entfremden. Aber immer wird wahr bleiben: Männer und Frauen gehören zusammen!

VON DIETMAR HANSCH am 2. November 2025 8 min

Dietmar Hansch

Autoreninfo

Dietmar Hansch ist promovierter Arzt und Psychotherapeut, Autor zahlreicher Fach- und Ratgeber-Bücher. Bis Mai 2023 leitet er den Schwerpunkt Angsterkrankungen an der Privatklinik Hohenegg in Meilen am Zürichsee. Seither ist er überwiegend publizistisch tätig.

So erreichen Sie Dietmar Hansch:

Jeder weiß es aus Erfahrung: Wir Menschen sind evolutionspsychologisch darauf geprägt, Schwierigkeiten möglichst aus dem Wege zu gehen. Freilich gab es gerade in der Steinzeit viele Situationen, in denen ein solches Ausweichen mit dem Überleben nicht vereinbar war. 

Entsprechend brauchten unsere Vorfahren motivierende Gefühle als inneren Lohn für das Bewältigen dieser schwierigen Herausforderungen: Erst das Mammut erlegen, dann den Hunger stillen; erst die attraktive Partnerin erobern, dann die Freuden der Paarung genießen. Glück, so formulierte es der Schriftsteller Manès Sperber einst klassisch, ist eine Überwindungsprämie.

Liebe Leserinnen und Leser,
Sabine Lehmann | So., 2. November 2025 - 12:54

Oh Ha! Das ist aber ganz dünnes Eis, werter Herr Hansch. Woraus rekrutieren sich denn solche Behauptungen? Historisch betrachtet, ist das m.E. eine typisch männliche, sexistische u. geradezu mittelalterliche Einschätzung des weiblichen Geschlechts. Zudem geht es an der Problematik aktueller Verwerfungen zwischen den Geschlechtern gänzlich vorbei. Wenn ich Frauen heute in der Öffentlichkeit erlebe, steht der Reiz ihrer Geschlechtsmerkmale eher ganz unten, sehr weit unten, noch weiter unten geht gar nicht.
Die aktuelle Entwicklung geht eher dahin, dass meine Geschlechtsgenossinnen ihre gesamte Existenz aufs Spiel setzen, um Religionen u. Ideologien zu verteidigen, die man früher zu aufgeklärten Zeiten menschlicher Zivilisation auf dem intellektuellen Scheiterhaufen verbrannt hätte. Sie verteidigen ihre schlimmsten Feinde u. haben ihre Identität an der Garderobe für Wokeness & Cancel Culture abgegeben. Der Weg in den eigenen Abgrund ist fast schon pathologisch.
(Fortsetzung folgt)

Sabine Lehmann | So., 2. November 2025 - 13:01

Fortsetzung:
Und Männer? Eine unsägliche Entwicklung tut sich auch hier auf. Man hat in den letzten Jahren aus dem männlichen Geschlecht eine Witzfigur gemacht und nicht wenige Geschlechtsgenossen mit xy-Chromosom haben dabei tatkräftig mitgemacht. Wo sollen Männer da noch ihr Selbstbewusstsein halten oder finden? Zerrieben zwischen weiblichen Drohnen, östrogenverseuchten Diskursen und toxischen Weltbildern suchen Männer nach ihrer Identität und können keine mehr finden. Karrieren werden von Geschlechtsquoten dominiert und fachliche Qualitäten im großen "Rundordner" deponiert, von menschlichen mal ganz abgesehen.
Der "weiße" Mann, eine aussterbende Spezies, die zum Opfer gesellschaftlicher westlicher Verwerfungen geworden ist und demnächst, wenn überhaupt, nur noch endemisch zu finden sein wird. Ein Trauerspiel menschlicher Eitelkeiten.

Jens Böhme | So., 2. November 2025 - 13:04

"Oft ist die Biologie stärker und man betrügt sich mit der Idee, den anderen schon irgendwie zurechtbiegen zu können." - Ich wüsste nicht, ob treue lebenslange Partner im Tierreich auch so denken. Grundsätzlich bog der moderne Mensch in seiner Natürlichkeit ab. Die ersten Homo-Sapiens-Horden waren sicherlich aufgestellt, wie eine Schimpansen-, Gorilla- oder Orang-Utan-Horde, also mit einem männlichen Alpha. In späteren Phasen der Menschheit ging der enttäuschte männliche Partner regelmäßig fremd. In höheren Kreisen waren Mätressen öffentlich geduldet und akzeptiert. Mit der Gleichstellung der Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen ist die Natur des Menschen entnaturisiert worden. Selbst beim austragenden Seepferdchenmann liegt der Verdacht nahe, dass die Männer den Frauen die Nachkommenschaftsaustragung aus Sicherheits- oder Erschwernisgründen abgenommen haben. Besonders heftig ist die humanistisch geprägte Analyse beim Kuckuck.

Peter Rosenstein | So., 2. November 2025 - 13:16

„ die Incels (Männer, die in Frauenverachtung zölibatär leben)“

Das ist eine (bewusst?) falsche Übersetzung. Genau übersetzt bedeutet diese Abkürzung „unfreiwillig zölibatär“. Der Begriff ist auch insofern falsch, als das eine unfreiwillige Partnerlosigkeit nicht unbedingt Frauenverachtung nach sich zieht. Ohne die korrekten Zahlen zitieren zu können, dürften sich diese Incels eher in der Minderheit befinden.

Markus Michaelis | So., 2. November 2025 - 13:23

für den Artikel. Ich denke, dass vieles auch so zutrifft. Einen Teil der übersteigerten "Sensibilität" heute muss man aber vielleicht nicht mit einer technisch gepamperten Wohlstandsverwöhnung erklären. Mein Eindruck ist, dass ganz ohne Wohlstandsverwöhnung Gesellschaften auch immer eine Tendenz oder Gefahr haben in extreme Sichtweisen abzugleiten - irgendwas für unglaublich wahr und alleinig, ewig, universell wichtig zu halten.

Ein Teil der Sensibilität gegen Mikroaggressionen ist vielleicht die im Artikel betonte Tendenz zur Vereinzelung, um allen Schwierigkeiten auszuweichen. Ein anderer Teil scheint mir eher das Gegenteil: dieser unglaubliche Drang im Menschen, gemeinsam für die eine höchste Wahrheit zu kämpfen (Religion, Nation, universelle Menschenrechte etc.) und alles niederzuwalzen, was dieser gemeinsam empfundenen Wahrheitsauslebung im Wege steht.

Dorothee Sehrt-Irrek | So., 2. November 2025 - 13:54

Entwicklung auf Wohlstand zurück, Herr Hansch?
Ich eher auf Erschöpfung.
Man kann erzählen, ja, aber nicht vorschreiben...
Das Leben und Lieben findet einen Weg, hoffe ich.

