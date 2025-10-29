- Männer und Frauen sind Läufer in derselben Staffel
In Zeiten von Wohlstandsverwöhnung und Moralismus sind die Geschlechter in großer Gefahr, sich einander zu entfremden. Aber immer wird wahr bleiben: Männer und Frauen gehören zusammen!
Jeder weiß es aus Erfahrung: Wir Menschen sind evolutionspsychologisch darauf geprägt, Schwierigkeiten möglichst aus dem Wege zu gehen. Freilich gab es gerade in der Steinzeit viele Situationen, in denen ein solches Ausweichen mit dem Überleben nicht vereinbar war.
Entsprechend brauchten unsere Vorfahren motivierende Gefühle als inneren Lohn für das Bewältigen dieser schwierigen Herausforderungen: Erst das Mammut erlegen, dann den Hunger stillen; erst die attraktive Partnerin erobern, dann die Freuden der Paarung genießen. Glück, so formulierte es der Schriftsteller Manès Sperber einst klassisch, ist eine Überwindungsprämie.
