Auf Festivals zeigt man heutzutage bekanntlich Haltung. Früher soll es einmal anders gewesen sein: Damals ist man gar noch zum gemeinsamen Musikhören und Feiern auf Festivals gegangen. Politische Feindbilder wurden – wenn vorhanden – höchstens am Rande und allein unter den Teilnehmern kultiviert. Zwar war auch damals schon Kapitalismuskritik auf den Megapartys en vogue, das heutige Maß an Politisierung geht jedoch auf Entwicklungen der letzten Jahre zurück. Es bleibt heute nicht mehr bei kurzer öffentlicher Kritik, vielmehr geht es immer häufiger gezielt unter die Gürtellinie – ganz besonders natürlich beim Thema Israel. Denn Antisemitismus ist in der Popkultur seit dem 7. Oktober und dem daraus resultierenden Krieg in Gaza regelrecht salonfähig geworden.

Skandal mit Ansage

Dass dieses Jahr auch das Deichbrand-Festival mit derartigen Ausuferungen „bereichert“ werden würde, dürfte daher wenig überraschen. Bereits im Voraus hatte der Zentralrat der Juden in Deutschland von einem Besuch des Festivals abgeraten, und der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, erklärte, dass die Einladung des US-Rappers Macklemore zu Festivals wie dem Deichbrand ein eindeutiges „Alarmzeichen“ sende und den Besuch für jüdische Menschen unsicherer mache. Was sich auf den ersten Blick zugegeben ein wenig drastisch anhören mag, hat jedoch einen ganz konkreten Hintergrund: Denn Macklemore hatte sich bei vergangenen Auftritten wiederholt höchst israelkritisch, teilweise sogar eindeutig antisemitisch geäußert – vom Veranstalter ausgeladen wurde er jedoch trotzdem nicht.

Daher kam es am vergangenen Wochenende dann bei Cuxhaven, wie es kommen musste. Beim diesjährigen Deichbrand-Festival erklärte der Rapper auf Englisch: „Ich bin sicher, dass es Menschen gibt – vielleicht sogar hier im Publikum –, denen gesagt wurde, dass es antisemitisch sei, sich gegen den Völkermord Israels am palästinensischen Volk auszusprechen. Lasst euch nicht von der kolonialen Sprache täuschen.“ Weiter erklärte er selbstbewusst, es habe „Druck gegeben – von einigen in der deutschen Regierung, von Institutionen, von Sponsoren, hinter verschlossenen Türen –, um mich davon abzuhalten, das hier zu sagen. Um mich und meinen Auftritt heute Abend abzusagen“. Trotzig ließ der Interpret dann das Publikum „Free Palestine“ skandieren.

Macklemore als Wiederholungstäter

Das spezielle Verhältnis des Amerikaners, der bürgerlich Ben Haggerty heißt, zum Judentum geht den aktuellen Auseinandersetzungen im Nahen Osten schon lange voraus. Bereits im Jahr 2014 trug Macklemore bei einem Überraschungsauftritt in Seattle ein Kostüm mit schwarzer Lockenperücke, langem Bart und auffälliger Hakennase – was natürlich schnell Bilder antisemitischer Karikaturen hervorrief. Nach heftiger Kritik entschuldigte sich der Künstler in aller Öffentlichkeit. Wäre es bei dieser Aktion geblieben, so hätte man Macklemore über zehn Jahre später vermutlich kaum noch mit dem Thema in Verbindung gebracht. Man erinnere sich nur an den britischen Ex-Royal Prince Harry, der sich 2005 zu einer privaten Kostümparty als deutscher Afrika-Korps-Offizier mit Hakenkreuz-Armbinde verkleidete. Auf den Skandal folgte prompt eine Entschuldigung des jungen Prinzen. Es habe sich bei der Aktion um einen gedankenlosen jugendlichen „Scherz“ gehandelt, ohne dass er die historische und moralische Tragweite der Symbolik wirklich bedacht hatte. In seiner Autobiografie „Spare“ (2023) beschreibt er Jahre später, wie beschämend diese Vorfälle für ihn rückblickend sind und dass er daraus gelernt habe.

Anders sieht das jedoch Macklemore aus. Insbesondere seit dem 7. Oktober und dem Ausbruch des Gazakriegs tritt der Rapper aus Seattle dezidiert als einer der öffentlichkeitswirksamsten Kritiker des jüdischen Staates in Erscheinung. Bereits ganz zu Anfang der israelischen Militäroperationen im Gazastreifen, im November 2023, bezeichnete der Rapper das Vorgehen der israelischen Regierung gegen die Hamas als „Genozid“, ohne den Terrorangriff der Hamas im Oktober 2023 oder die Geiselnahmen überhaupt zu thematisieren und die Geschehnisse in ihren jeweiligen Kontext einzuordnen.

Seitdem nimmt der Amerikaner kein Blatt mehr vor den Mund: In seinem Lied „Hind’s Hall“ von 2024 nennt er Israel einen „Apartheidstaat“ und rappt erneut lautstark von einem „Genozid“. Dabei kritisierte er insbesondere die Israelpolitik von Joe Biden und forderte finanzielle Konsequenzen. Die Erlöse aus dem Song wolle er an die UNRWA spenden. Doch auch diese ist nicht unumstritten: Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten steht im Verdacht, dass Teile ihrer Einrichtungen von Hamas und verwandten terroristischen Gruppierungen missbraucht werden. In einzelnen Fällen wurden UNRWA-Mitarbeiter beschuldigt, an Terroranschlägen beteiligt gewesen zu sein oder öffentlichkeitswirksam antisemitische Inhalte verbreitet zu haben. Die USA als wichtiger Financier stoppten unter Präsident Trump zeitweise sogar ihre Zahlungen, weil sie der Ansicht waren, dass UNRWA den Nahostkonflikt eher befeuere und polarisiere, als ihn zu lösen.

Bewusste Manipulation im Musikvideo

Im Musikvideo des Songs „Fucked Up“ von Februar 2025 stellte Macklemore darüber hinaus einem Bild eines palästinensischen Jungen mit erhobenen Armen im Westjordanland ein Holocaust-Bild aus dem Warschauer Ghetto gegenüber – ein gängiges Motiv, den Israelis die gleichen Verbrechen vorzuwerfen, deren Opfer sie einst in der Schoa wurden. Insbesondere für uninformierte Dritte ist diese dekontextualisierte Darstellung eines unendlich komplexen Konfliktes jedoch äußerst perfide. Sie zielt, statt ausgewogen zu sensibilisieren, bewusst darauf ab, ein mutmaßlich größtenteils sehr junges Publikum zu emotionalisieren und gegen den sich nach wie vor selbst verteidigenden Judenstaat zu mobilisieren.

Vor dem Hintergrund all dieser Entgleisungen bekommt auch die Verkleidung aus dem Jahr 2014 ein „Geschmäckle“. Es erhärtet sich somit nur der bisherige Verdacht, dass es sich hier nicht um eine abwägende und kontextualisierende Kritik an einer unliebsamen Regierung handelt, sondern dass das antisemitische Stereotyp als Schablone für ein ganzes Volk beziehungsweise eine gesamte Glaubensgemeinschaft herhalten muss.

Ob Macklemore daher die politische Bühne bewusst bespielt oder ob er selbst nur zum Sprachrohr seiner zunehmend radikalisierten Fanbasis geworden ist, bleibt dahingestellt und wird in den kommenden Wochen in Deutschland noch breit diskutiert werden. Fakt ist allerdings: Die Grenzen zwischen legitimer Kritik an israelischer Politik und antisemitischen Narrativen verschwimmen in der Popkultur immer mehr. Das hätte auch den Veranstaltern des Deichbrand bewusst sein müssen. Festivals, die einst Orte der Unbeschwertheit waren, geraten auf diese Weise zu Bühnen einer hochpolitisierten Inszenierung, deren Schlagzeilen weniger von Musik, sondern vielmehr von Kontroversen bestimmt werden. Vielleicht ist das ein Spiegel unserer Zeit – oder einfach ein bitteres Zeichen dafür, wie schwer es geworden ist, noch miteinander zu feiern, ohne gegeneinander Stellung beziehen zu müssen. Gerade für junge Menschen ist das sehr zu bedauern.