Das europäische Konstrukt einer „wertebasierten Außenpolitik“, im Kern nichts anderes als Ausdruck ahistorischer Selbstgerechtigkeit, ist akut einsturzgefährdet. Hat sie jemals, wenn auch bloß partiell, zu einer besseren Welt geführt? „We had to destroy the village in order to save it”, sagte der freundliche Major, nachdem er die Ortschaft des Gegners dem Erdboden gleichgemacht hatte. Bisweilen schlägt das Gute auch in sein Gegenteil um.