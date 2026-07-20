- Warum Luther heute gecancelt würde
Die evangelische Kirche verhält sich heute wie früher die katholische Kirche: Sie setzt moralische Regeln und drängt auf ihre Befolgung. Das steht im krassen Widerspruch zur Botschaft Martin Luthers – der heute wohl von seiner eigenen Kirche gecancelt würde.
Vor etwa fünfhundert Jahren sehnte sich ein junger Mönch in einem Erfurter Augustinerkloster nach Anerkennung. Anders als den meisten jungen Menschen von heute genügte ihm die Anerkennung durch Andere allerdings nicht. Er wollte vom ultimativen Anderen anerkannt werden. Von Gott.
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