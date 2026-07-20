Die totalitäre Schattenseite der Gerechtigkeit - Warum Luther heute gecancelt würde

Die evangelische Kirche verhält sich heute wie früher die katholische Kirche: Sie setzt moralische Regeln und drängt auf ihre Befolgung. Das steht im krassen Widerspruch zur Botschaft Martin Luthers – der heute wohl von seiner eigenen Kirche gecancelt würde.