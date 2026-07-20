Martin Luther
Luther-Denkmal am Hauptportal der Marktkirche in Hannover / picture alliance / Holger Hollemann/dpa | Holger Hollemann

Die totalitäre Schattenseite der Gerechtigkeit Warum Luther heute gecancelt würde

Die evangelische Kirche verhält sich heute wie früher die katholische Kirche: Sie setzt moralische Regeln und drängt auf ihre Befolgung. Das steht im krassen Widerspruch zur Botschaft Martin Luthers – der heute wohl von seiner eigenen Kirche gecancelt würde.

VON RALF FRISCH am 26. Juli 2026 8 min

Autoreninfo

Ralf Frisch ist Professor für Systematische Theologie und Philosophie an der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Zuletzt erschien von ihm „Mehr Opium fürs Volk“.

 

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Vor etwa fünfhundert Jahren sehnte sich ein junger Mönch in einem Erfurter Augustinerkloster nach Anerkennung. Anders als den meisten jungen Menschen von heute genügte ihm die Anerkennung durch Andere allerdings nicht. Er wollte vom ultimativen Anderen anerkannt werden. Von Gott.

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Karl-Heinz Weiß | So., 26. Juli 2026 - 19:20

Kann man von Luther nicht auch lernen, Überzeugungen zeitgeschichtlich einzuordnen ? Sein notorischer Judenhass ist abstoßend, mindert aber nicht seine überragende Bedeutung für die europäische Entwicklung. Diese „Einordnung" fehlt aktuell der Evangelischen Kirche - und leider wir das von der Kirchenleitung nicht als Problem gesehen.

H. v. Weissensand | So., 26. Juli 2026 - 21:33

Lieber Herr Weiß, genau so ist es, wir sollten in der Lage sein Luther differenziert zu betrachten zu können. Luthers Judenschmähungen kam m. W. n. im Alter.

H. v. Weissensand | So., 26. Juli 2026 - 21:36

Danke für den Artikel, gerne mehr, ich verzweifle an meiner Kirche und werde wohl zur Selk wechseln.

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