Grüne-Jugend-Chef Luis Bogba beschimpft Söder - Warum „Hurensohn“ genialer ist, als viele denken, vor allem in der Union

Der Chef der Grünen Jugend nennt Markus Söder einen „Hurensohn“. Damit nutzt Luis Bogba eine Beleidigung, die deshalb so wirkungsmächtig ist, weil sie ihre Sprengkraft aus ihrer semantischen Dichte bezieht. Ist Bogba also doch kein Assi, sondern total genial?