- Warum „Hurensohn“ genialer ist, als viele denken, vor allem in der Union
Der Chef der Grünen Jugend nennt Markus Söder einen „Hurensohn“. Damit nutzt Luis Bogba eine Beleidigung, die deshalb so wirkungsmächtig ist, weil sie ihre Sprengkraft aus ihrer semantischen Dichte bezieht. Ist Bogba also doch kein Assi, sondern total genial?
„Wenn Demokraten so miteinander umgehen, dann können wir der AfD gleich die Schlüssel geben. Von den Grünen ist eine Entschuldigung fällig. Und es ist ein guter Zeitpunkt, daran zu erinnern: Wir alle sollten Debatten respektvoll führen“, so CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef Jens Spahn, der offenbar gar keine Debatte mehr führen kann, ohne die AfD wenigstens zu erwähnen. Und CSU-Generalsekretär Martin Huber lässt wissen: „Das ist eine niveaulose Entgleisung der Grünen Jugend. Die Grünen-Parteispitze muss sich dafür entschuldigen und ihren unter Demokraten inakzeptablen Nachwuchs zur Rechenschaft ziehen.“
