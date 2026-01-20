Freier, Kupplerin und Dirne
Ölgemälde „Freier, Kupplerin und Dirne“ von Gerrit van Honthorst / picture alliance / ullstein bild | Archiv Gerstenberg

Grüne-Jugend-Chef Luis Bogba beschimpft Söder Warum „Hurensohn“ genialer ist, als viele denken, vor allem in der Union

Der Chef der Grünen Jugend nennt Markus Söder einen „Hurensohn“. Damit nutzt Luis Bogba eine Beleidigung, die deshalb so wirkungsmächtig ist, weil sie ihre Sprengkraft aus ihrer semantischen Dichte bezieht. Ist Bogba also doch kein Assi, sondern total genial?

VON BEN KRISCHKE am 21. Januar 2026 6 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

So erreichen Sie Ben Krischke:

„Wenn Demokraten so miteinander umgehen, dann können wir der AfD gleich die Schlüssel geben. Von den Grünen ist eine Entschuldigung fällig. Und es ist ein guter Zeitpunkt, daran zu erinnern: Wir alle sollten Debatten respektvoll führen“, so CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef Jens Spahn, der offenbar gar keine Debatte mehr führen kann, ohne die AfD wenigstens zu erwähnen. Und CSU-Generalsekretär Martin Huber lässt wissen: „Das ist eine niveaulose Entgleisung der Grünen Jugend. Die Grünen-Parteispitze muss sich dafür entschuldigen und ihren unter Demokraten inakzeptablen Nachwuchs zur Rechenschaft ziehen.“

Thomas Hechinger | Mi., 21. Januar 2026 - 14:39

Und eine Ebene fehlt noch: die migrantische. „Hurensohn“ ist auf deutschen Schulhöfen inzwischen eine Allerweltsbeleidigung. Der Beleidigte weiß, daß er jetzt beleidigt wurde. Aber ob er den doch etwas aus der Mode gekommenen Begriff „Hure“ überhaupt kennt, darf nicht mit Sicherheit angenommen werden. Und für den Beleidiger gilt Ähnliches. Die Beleidigung kommt aus dem migrantischen Milieu und wird von den Nachkommen der immer schon hier Lebenden als „cool“ in ihren aktiven Wortschatz aufgenommen.

Achim Koester | Mi., 21. Januar 2026 - 14:45

er ist in die Schlagzeilen gekommen, vergleichbar jenem Vollidioten Herostrat in der Geschichte, der Kulturgüter vernichtete, um zweifelhaften Ruhm zu ernten. Bezeichnend für unsere Medien, dass so ein Blödsinn noch immer darin eine Plattform erhält.

Armin Latell | Mi., 21. Januar 2026 - 16:17

sie interpretieren da etwas völlig Falsches in diesen unerzogenen Menschen hinein. Dazu darf auch nicht vergessen werden, dass es sich um einen mit rotgrüner Ideologie Hirnvergifteten handelt. Für dieses anstandslose Kind ist "Hurensohn" nur ein Wort, um zu beleidigen. Einen tieferen Sinn, die Verschachtelungen dahinter, mögen Sie erkennen, ein Luis ganz sicher nicht. Eine intellektuelle Größe dürfen Sie bei solch einer Person nicht vermuten! Und das, obwohl ich ganz sicher kein Freund von Söder bin.

Rainer Mrochen | Mi., 21. Januar 2026 - 16:31

Sehen sie Herr Krischke; ihren Ausführungen folgend: soweit kann Bobka "Bobbycar" >>Kindergeschrei auf der Ebene selbigen Gefährtes<< gar nicht denken. Zumindest ist klar das hier das intellektuell, fachliche Niveau der Ex-Vorturner Baerbock und Habeck, unter anderem Lichte, weiter geführt wird. Braucht kein Mensch.

Markus Michaelis | Mi., 21. Januar 2026 - 16:44

ich glaube ganz so vielschichtig hat die Grüne Jugend hier nicht gedacht. Ich würde es mehr so einsortieren: über die letzten Jahre und Jahrzehnte haben sich Politik und Gesellschaft bei uns zu einer starken Werteorientierung hin entwickelt. Die Grüne Jugend ist einfach ein Teil davon, bei der die Werteorientierung nicht nur stark, sondern dominierend ist.

"Normale" Politik mit dem Verhandeln verschiedener Interessen, Ziele, Glaubenssätze ist dann nicht vorgesehen. Jede politische Frage reduziert sich darauf, ob die Werte eingehalten werden oder nicht. Werden sie eingehalten: gut. Wenn nicht, dann ist die Erschütterung so groß, dass eher wahllos alle stärksten Worte aufgezählt werden, um klarzumachen wie sehr man verletzt ist.

Zwischen wichtigsten Grundsätzen und verhandelbaren Punkten zu unterscheiden, ist nicht so in Übung. Auch nicht der Umgang damit, dass gegensätzliche, absolut nicht verhandelbare Werte aufeinandertreffen.

Angelika Sehnert | Mi., 21. Januar 2026 - 17:02

Schon der zweite Artikel innerhalb weniger Tage, der mich ratlos zurücklässt. MP Günther hat Recht und ein infantiler Möchtegern- Jungpolitiker kann einen anderen Menschen folgenlos herabwürdigen?
Auch wenn der Ausdruck auf deutschen Schulhöfen omnipräsent ist, so hat er dennoch keinen Platz in einer Kommunikation unter zivilisierten Erwachsenen. Simplifizierung und Infantilisierung als neue Polit- Kommunikationstrategie? Im
CICERO? Ich dachte, der Name verpflichtet.

Günter Johannsen | Mi., 21. Januar 2026 - 17:04

"Die Grünen-Parteispitze muss sich dafür entschuldigen und ihren unter Demokraten inakzeptablen Nachwuchs zur Rechenschaft ziehen.“
Mit einer Entschuldigung ist es nicht getan: für eine solche bösartige Entgleisung sollte der proletenhafte Hetzer eine Anzeige mit hoher Schmerzensgeldforderung bekommen. Wo kommen wir hin, wenn jeder kleine grün-linXe Hosenschiter gestandene Politiker auf schamlose Weise beleidigen und diskreditieren kann? Wenn an grün-linXe "Politiker" ein schiefer Blick geht, machen die gleich eine Anzeige und jammern und schreien... ! Pfui, sage ich nur: respektlos und äußerst dumm ... ist das der linX-grüne Stil?
Na dann raus aus den Ämtern und dem Bundestag!

