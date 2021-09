Aber nicht jeder hat die Alpen vor der Nase oder den Schwarzwald. Dann müssen die eigenen Gedanken herhalten als Fluchtort vor der penetranten Obszönität der Welt und ihren Sondersendungen und Schwerpunkten. Eine naheliegende Meditationshilfe an Tagen des anschwellenden Irrsinns ist natürlich Ernst Jüngers „Der Waldgang“, der Literatur gewordene Versuch, sich dem Fatalismus zu verweigern und Lebenssinn in der Einsamkeit der Freiheit zu finden. Darin entdeckt man dann so schöne Zeilen wie: „Die Grundfrage in diesen Wirbeln lautet, ob man den Menschen von der Furcht befreien kann. Das ist weit wichtiger, als ihn zu bewaffnen oder mit Medikamenten zu versehen. Macht und Gesundheit sind beim Furchtlosen.“ Passt eigentlich ganz gut in unsere Zeit.