Lügen ist ein Menschenrecht. Klingt vielleicht etwas seltsam. Ist aber so. Denn nur Terrorregime nötigen Menschen dazu, die Wahrheit zu sagen. Beziehungsweise das, was sie für die Wahrheit halten. Doch erstens sollte kein Mensch von Staats wegen dazu gezwungen werden, irgendetwas zu sagen – egal ob wahr oder falsch. Und zum anderen ist Wahrheit ein sehr schwammiger Begriff. Was wurde nicht alles in den letzten Jahrhunderten für wahr gehalten.

Besonders absurd – und gefährlich – wird es, wenn der Staat für sich in Anspruch nimmt, zu wissen, was als wahr zu gelten hat und was nicht. Denn der Staat ist keine Wahrheitsagentur. Er ist kein Wissenschaftler. Er ist kein Forschungsinstitut. Er ist auch nicht die Verkörperung der Vernunft oder des Weltgeistes. Der Staat sollte das Funktionieren der Gesellschaft garantieren. Oder diesem zumindest nicht behindern. Mit Wahrheit hat das nichts zu tun.