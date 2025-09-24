Fashion Show
Fashion-Show in Paris / picture alliance/dpa/MAXPPP | Sylvie Lefort Photography

Individualismus oder Gleichmacherei Lob der Ungleichheit

Als Lebens- und Gesellschaftsideal führt die Idee der Gleichheit zu absurden Schlussfolgerungen und Verhältnissen. In Wahrheit sind die Menschen genetisch, sozial und lebensgeschichtlich zutiefst unterschiedlich – und sie wollen es auch sein.

VON DOMINIK PIETZCKER am 6. Oktober 2025 5 min

Autoreninfo

Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik“ (Herder Verlag).

So erreichen Sie Dominik Pietzcker:

Zur Artikelübersicht

In einem genetischen, sozialen und lebensgeschichtlichen Sinne sind wir alle zutiefst ungleich. Nur die wenigsten finden es skandalös oder änderungsbedürftig, mit einer spezifischen Geschlechtszugehörigkeit auf die Welt gekommen zu sein. Genetische Determinismen lassen sich nur bedingt außer Kraft setzen. Dazu gehören neben dem Geschlecht die körperliche Konstitution, Krankheitsdispositionen, Sexualtrieb, Haarfarbe oder Körperbehaarung. Die kosmetische und die pharmazeutische Industrie können etliches bewirken, aber keine Wunder vollbringen. Jeder Einzelne muss nach ein paar Jahrzehnten damit klarkommen, was aus ihm oder ihr geworden ist.

Auch macht es einen enormen Unterschied, ob wir religiös erzogen wurden oder nicht. Dass Muslime und Christen in unterschiedlichen, nicht unbedingt miteinander harmonierenden Wertesystemen leben, ist mittlerweile ein Allgemeinplatz. Doch nicht alle übrigen Menschen fühlen sich deswegen vom Buddhismus angezogen. Viele würden ohnehin bestreiten, dass religiös motivierte Jenseitsvorstellungen – ewige Seligkeit oder Verdammnis – ihren Lebensalltag prägten. Dennoch ist es eine gute Idee, religiöse und weltanschauliche Differenzen friedlich bestehen zu lassen.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.