- Lob der Ungleichheit
Als Lebens- und Gesellschaftsideal führt die Idee der Gleichheit zu absurden Schlussfolgerungen und Verhältnissen. In Wahrheit sind die Menschen genetisch, sozial und lebensgeschichtlich zutiefst unterschiedlich – und sie wollen es auch sein.
In einem genetischen, sozialen und lebensgeschichtlichen Sinne sind wir alle zutiefst ungleich. Nur die wenigsten finden es skandalös oder änderungsbedürftig, mit einer spezifischen Geschlechtszugehörigkeit auf die Welt gekommen zu sein. Genetische Determinismen lassen sich nur bedingt außer Kraft setzen. Dazu gehören neben dem Geschlecht die körperliche Konstitution, Krankheitsdispositionen, Sexualtrieb, Haarfarbe oder Körperbehaarung. Die kosmetische und die pharmazeutische Industrie können etliches bewirken, aber keine Wunder vollbringen. Jeder Einzelne muss nach ein paar Jahrzehnten damit klarkommen, was aus ihm oder ihr geworden ist.
Auch macht es einen enormen Unterschied, ob wir religiös erzogen wurden oder nicht. Dass Muslime und Christen in unterschiedlichen, nicht unbedingt miteinander harmonierenden Wertesystemen leben, ist mittlerweile ein Allgemeinplatz. Doch nicht alle übrigen Menschen fühlen sich deswegen vom Buddhismus angezogen. Viele würden ohnehin bestreiten, dass religiös motivierte Jenseitsvorstellungen – ewige Seligkeit oder Verdammnis – ihren Lebensalltag prägten. Dennoch ist es eine gute Idee, religiöse und weltanschauliche Differenzen friedlich bestehen zu lassen.
